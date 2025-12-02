Gogoro銷量腰斬 驚爆爭取補助遭政府冷處理

電動機車產業陷寒冬！龍頭廠Gogoro今年前11月銷量幾近腰斬，市占率僅剩約4％，台灣智慧移動產業協會（SMAT）緊急向政府疾呼配套補助及措施，驚爆爭取3個月始終沒得不到任何回應。

根據監理站統計資料顯示，全台機車市場買氣低迷，11月總領牌數較去年同期衰退10.51％，不過電動機車減速更慘烈，Gogoro單月領牌數年減58％，今年以來賣2.55萬輛，年減48％，市占率只有4％。

減徵貨物稅導致電動機車銷售直落？

SMAT指出，電動機車市場銷售衰退與政府政策有關，實施貨物稅條例修正後，讓「新購」燃油機車獲得減徵貨物稅優惠，加上燃油機車價格戰，導致近期市場向燃油機車嚴重傾斜。

SMAT理事長邱俊榮表示，早在8月29日貨物稅條例修正通過後，基層電動機車行馬上向協會反映，恐成為「壓垮駱駝的最後一根稻草」。業界大聲向政府疾呼，應同步對電動機車提出配措施才能減緩衝擊。

電動機車產業苦等3個月得不到回應

儘管電動機車產業不斷示警，但邱俊榮沈重指出，3個月過去了，政府仍未見任何回應，等同於「冷處理」電動機車產業的困境。

SMAT再次呼籲政府，必須趕快提出具體且有延續性的配套政策，否則過去多年累積的運具電動化進程與減碳成果恐一夕倒退，進而影響政府所設定的2050年淨零轉型目標。

業界疾呼「胡蘿蔔與棒子」三箭齊發

SMAT提出3項建言，呼籲環境部恢復新購電動機車補助，此舉能降低首購族取得低汙染運距的門檻。

其次，呼籲財政部推動「綠色扣除額」制度，具體作法是將民眾購置與使用電動汽機車的支出，納入個人綜合所得稅的特別扣除額，藉此提升民眾採用綠色運具誘因。

第三，SMAT呼籲，交通部作為「運具電動化及無碳化」的主責機關，應明確訂定機車製造商的電動機車銷售比，此舉能讓產業共同承擔減碳責任，加速台灣運距轉型進程。

SMAT向政府喊話，電動車的政策必須保持穩定、清晰、有延續性，那台灣的運具電動化進程才不會因政策搖擺又陷入停滯，台灣才能朝向2050年淨零目標邁進。