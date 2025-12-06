《GoGoTaiwan》遇可愛雙胞胎 段慧琳秒變孩子王

記者周毓洵／臺北報導

民視《Go Go Taiwan》本週前進新竹縣寶山鄉，想探索當地傳說中的「雙胞胎井」。主持人段慧琳、余思達原本以為只是地方奇談，沒想到拍攝到一半真的巧遇可愛的雙胞胎兄妹，讓節目意外從「民俗故事」變成「現場見證版」，全場驚呼連連。

寶山鄉的雙胞胎奇蹟，段慧琳透露，她早就聽聞一口井孕育出全村20對雙胞胎。這回實地走訪，不但看到同一所小學內有多對雙胞胎，還親眼碰到小小雙胞胎兄妹。身為二寶媽的她立刻開啟「孩子王模式」，短短5分鐘就成功收服小朋友，兩個孩子玩到不想回家，讓工作人員大讚：「段段根本是兒童界天菜！」

過去曾表示「暫時沒有生子計畫」的余思達，也被雙胞胎的萌度擊敗，現場竟忍不住鬆口：「原本沒想生，但看到他們…好像可以考慮一下。」讓一旁工作人員急喊：「來來來，錄影存證！傳給思達老婆！」而當地「帥氣男神鄉長」邱振瑋也親自接待主持群，帶他們走訪柚園與橄欖園，體驗手作、品嘗在地農特產，用滿滿故事與笑聲貫穿「入寶山，絕不空手而回」的節目主題。