Golden奪葛萊美首創紀錄 南韓歡慶K-pop重大突破

評論界與粉絲今天(2日)齊聲歡迎南韓首度在葛萊美主要獎項中獲勝。來自熱門動畫電影「Kpop獵魔女團」(K-Pop Demon Hunters)的歌曲Golden勇奪「最佳視覺媒體歌曲獎」，被形容為K-pop的重要突破。

這首由片中虛構女團Huntrix演唱的歌曲，拿下長年未獲獎項的殊榮；儘管K-pop在全球大受歡迎，但此前始終與葛萊美大獎無緣。

例如K-pop天團BTS自2021年以來多次入圍不同獎項，卻始終未能獲獎；女團BLACKPINK亦是如此。

YouTube評論家striderz1971指出，BTS與BLACKPINK過去都未能摘下葛萊美，如今「終於被硬生生打開了一條路」。他說：「這道門檻一旦被突破，K-pop藝人或許終於能獲得應有的肯定。」

南韓總統李在明也對此表達祝賀，稱此獎為「K-pop歷史的新篇章」。他在社群平台X上表示：「這是首度有K-pop作曲或製作人贏得葛萊美獎，對這項非凡成就致上最誠摯的祝賀。」

音樂專欄作家金度勳(Kim Do-hoon)向法新社表示，葛萊美長期未青睞K-pop，原因在於其被視為「公式化」。他說，葛萊美向來重視音樂性與原創性，也傾向避免高度製作的作品，而這正是K-pop常見的特徵。

Golden同時入圍年度歌曲，與K-pop偶像Rosé與Bruno Mars合唱的APT.一同角逐；最終該獎由怪奇比莉(Billie Eilish)與哥哥歐康奈爾(Finneas O'Connell)以Wildflower奪得，結果令部分觀察者感到意外。

南韓媒體迅速對獲獎表示肯定。韓聯社以「席捲全球的『Kedehun』在葛萊美奪冠」為題報導；京鄉新聞則指出，葛萊美過去被視為保守、對多元曲風不夠開放，Golden與APT.入圍年度歌曲本身就是「具指標意義的里程碑」。