〈Golden〉剛拿葛萊美！原唱再曝喜訊：11月結婚

韓星EJAE憑藉〈Golden〉爆紅。（圖／翻攝自EJAE IG）





為Netflix動畫電影《獵魔女團（KPop Demon Hunters）》創作並演唱主題曲〈Golden〉而爆紅的EJAE（金恩在），近日剛打破紀錄，成為首位K-POP拿下第68屆葛萊美獎最佳原創歌曲的唱作歌手。如今傳出在11月7日，EJAE將和同樣是韓裔美籍的未婚夫舉行婚禮。

根據韓媒《每日經濟》報導，如今正處於事業、人生巔峰期的EJAE，宣布將於11月7日與同為韓裔美籍的音樂製作人未婚夫結婚，地點則在其母親申惠珍（音譯）於洛杉磯經營的一座高爾夫球場舉行婚禮。

廣告 廣告

事實上，EJAE和未婚夫在2017年因創作會議認識，隨後陷入愛河，並於2023年底訂婚，如今也終於傳出結婚喜訊，引來不少粉絲祝福。



【更多東森娛樂報導】

●男星拍吻戲疑有生理反應 網喊：人紅是非多

●又失言！范瑋琪現身大S墳前「1句話」惹議

●3女1男畫面曝光！韓男星遭爆性交易 怒：被抹黑

