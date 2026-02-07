〈Golden〉奪獎後迎人生新章！ 《獵魔女團》作曲家EJAE將於11月完婚

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

歌手兼製作人 EJAE（金恩在）憑藉 Netflix 動畫電影《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉在國際間爆紅，橫掃各大排行榜。EJAE今（7）日再傳喜訊，將於今年11月與未婚夫、韓裔美籍音樂製作人Sam Kim舉辦婚禮。

葛萊美獎得主EJAE今日再傳喜訊，將於今年11月與未婚夫、韓裔美籍音樂製作人Sam Kim舉辦婚禮。（圖／翻攝@ejae_k IG）

根據《朝鮮日報》報導，EJAE與Sam Kim預計於11月7日在美國洛杉磯一座高爾夫球場舉行婚禮。報導指出，兩人早在2023年底訂婚，EJA 也於今年1月在社群媒體上公開Sam Kim求婚的照片，正式向外界分享喜訊。

廣告 廣告

報導指出，EJAE曾透露，兩人於2017年的一次歌曲創作會議中相識，之後成為彼此重要的創作夥伴，並形容Sam Kim是與自己一同成長的人。EJAE去年11月接受外媒訪問時，對外證實訂婚與結婚計畫，並表示婚禮地點選在母親經營的洛杉磯高爾夫球場。不過，由於近期忙於準備出席葛萊美與奧斯卡典禮的禮服，尚未決定婚禮當天的禮服款式。

EJAE曾在SM娛樂公司當長達10年的練習生，卻未能以偶像身分出道，轉而投身幕後成為作曲家與製作人，為多組知名韓國團體作曲。去（2025）年她為《Kpop 獵魔女團》創作多首原聲帶歌曲，並親自演唱片中女團HUNTRIX成員Rumi的部分而備受矚目。其中主題曲〈Golden〉於今年 1 月獲得金球獎「最佳原創歌曲」，2月再奪下葛萊美獎「最佳視覺媒體歌曲獎」，成為首位榮獲葛萊美獎的韓國流行音樂作曲家兼製作人。

更多FTNN新聞網報導

去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚

嘻小瓜參加Lulu、陳漢典婚禮「包6600元紅包」！遭酸全場最少 反嗆：當每個人都億萬富翁

年度百首單曲票選出爐！「吳麗萍搭丟賽」只奪第二名 冠軍是她們

