Gomaji 開通 iPASS MONEY支付 優惠疊加最高回饋800元

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〔記者李靚慧／台北報導〕一卡通iPASS MONEY行動支付場景再擴大，一卡通今日宣布，與台灣最大吃喝玩樂平台「Gomaji 夠麻吉」聯手，正式開通 iPASS MONEY 支付，更祭出限時「麻吉計畫」，在2026年6月12日至7月10日間，祭出多重回饋，最高可賺回800元。

一卡通與Gomaji聯手的優惠，包括只要於Gomaji消費，只要累積消費每滿 618 元， iPASS MONEY就送 1 張「100 元優惠券」，活動期間每人限量3張，總限量3萬張。若於每週三「麻吉日」在 Gomaji 使用 iPASS MONEY結帳，即可享結帳金額「一卡通綠點 10%」回饋，活動期間每人回饋上限200點，總限量200萬點。即日起至2026年6月30日前，只要使用 iPASS MONEY 帳戶成功繳納任1筆指定生活繳費項目，當月的消費總額即可樂享「一卡通綠點 5%」回饋。

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一卡通表示，iPASS MONEY致力於融入民眾日常生活支付場景，本次攜手Gomaji，進一步將「一卡通綠點」回饋機制延伸至休閒娛樂與生活消費領域。一卡通最新限時「麻吉計畫」，只要靈活運用「回饋疊加術」，最高可聰明賺回800元，在抗通膨時代民眾花錢療癒身心。

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