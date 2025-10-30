《Good Energy國際大師論壇》告別吃藥吃到老！以「療癒」取代「治療」，啟動身體最強好能量
修復細胞產生好能量，是維持身體健康的根本。《康健》舉辦「Good Energy國際大師論壇」，從醫療、健身到生活飲食等面向，全方位重塑生活型態，做自己健康的主人。
想恢復健康，就一定需「藥」？全球熱銷近百萬冊《Good Energy 代謝力打造最強好能量》一書給出不同觀點：真健康不需仰賴藥物，而是靠身體修復並啟動細胞「好能量」，打造健康好體質。
由《康健》雜誌主辦的「Good Energy國際大師論壇」，邀請到衛福部部長石崇良致詞、美國「藍區健康」首席醫療長韋恩．戴辛格（Wayne Dysinger）線上演講，更特別的是超慢跑達人徐棟英全場超慢跑20分鐘完成演講，傳授正確的超慢跑姿勢和知識，莊廣和堂第四代傳人莊美如也帶著她的三胞胎子女，和全場來賓一起做毛巾操，是一場高價值的峰值體驗。
講者包括奇美醫院院長林宏榮、敦御診所院長李浩誠、《哇賽心理學》創辦人兼總編輯蔡宇哲、癌症關懷基金會董事長陳月卿、聯新國際醫院助理副院長林頌凱、可爾姿台灣區執行長林宏遠、台灣基因營養功能醫學會理事長劉博仁等，剖析現代人常見的健康挑戰，和如何實踐強代謝好能量。
健保在台將成兆元產業，民眾真有因此變更健康？
本次論壇旨在打造好能量，創造健康新革命。衛福部部長石崇良表示，健保開辦至今已30年，明年預算將突破1兆元。不過，全台民眾平均餘命約為81歲，但值得警惕的是，這80年中約有十分之一是不健康的歲月。
「邁入超高齡社會，要響應的是總統提出的『健康台灣』，不是『健保台灣』。」他感嘆。希望民眾著重預防保健，改變營養、壓力管理、睡眠、運動等生活習慣，就能有餘裕享受更健康的人生。
奇美醫院院長林宏榮則表示，當今醫療現場面對慢性病常是吃藥吃到老，甚至吃到「進棺材的那天才是停藥的那天」。其中健保太方便是導致醫師開藥快、開藥多、難減藥的主因，但藥吃多了，病卻不見得好得了。
慢性病就是生活習慣病，改變生活習慣即有可能逆轉？
石崇良及林宏榮皆點出，慢性病是生活習慣病，只要改變生活習慣就有可能逆轉。「透過營養、身體活動、修復、睡眠、壓力管理、避免危害物質及社會連結等方法，就能達到預防、緩解，甚至是逆轉的目標。」林宏榮說。
美國藍區健康首席醫療長韋恩．戴辛格（Wayne Dysinger）也表示，面對生活習慣病， 一般醫學注重於「治療」，醫師接受的訓練就是開藥，但這不只風險高，成本也高。相較起來，注重全方位生活型態改變的「生活型態醫學」，則注重於「療癒」。藉由了解患者的生活習慣，再針對日常營養、運動、睡眠等方法調整，不僅風險與成本皆較低，也能更順利地讓身體回到健康平衡的狀態。
吃好吃、有好友、勤運動，讓人找回健康好能量
要養成好的生活習慣，飲食是關鍵。林宏榮強調，在健康吃、勤運動、好好睡、不煩惱、有朋友、拒成癮等6大生活型態醫學策略中，吃的比重就佔了70%。因此，如果能吃得好，身體就有機會把吸收的能量用得好，並獲得健康。莊廣和堂第四代傳人莊美如建議飲食應該是「早上吃好、中午吃飽、晚上吃少」。
癌症關懷基金會董事長陳月卿則表示，吸收食物的「腸道」是眾多疾病的第一現場，也是造成身體慢性發炎的關鍵。因此應避免吃加工食品、少油糖及煎烤、植物蔬食佔80%、多吃原型食物，以及每日來一杯含有蔬果、堅果、五顏六色、連皮帶籽的精力湯。
追求健康，人際關係不可偏廢。戴辛格認為，個人擁有好品質的人際關係，例如找到志同道合的朋友、擁有歸屬感或信仰等，同樣是維持健康的基礎。
運動更有助於遠離疾病。Curves可爾姿台灣區執行長林宏遠表示，歐美國家普遍認為運動很重要。經調查，約有20%的民眾願意為使用健身房付費，反觀台灣僅有5%。除了運動風氣較不興盛，台灣過往教育也以升學主義為主，體育課容易被挪作其他學科課使用。不過，由於超高齡社會來臨及預防勝於治療觀念興起，也讓台灣的運動風氣有了正向的轉變。
林宏遠指出運動分年齡，愈年輕更應該有規律運動；中年族群則應有效運動，掌握暖身、有氧、肌力、緩和及伸展；長輩則應著重肌力訓練，維持肌肉質量，避免肌少症造成跌倒等風險。聯新國際醫院助理副院長林頌凱指出，建議從個人平常有在做的運動開始，只要自己開心、沒有造成傷害、可以持續就可以從事。
「運動就像情人一樣，沒有最完美的，只有最適合的。」林宏遠補充。
健康代謝力是細胞創造好能量的基石。論壇從飲食及運動等生活型態醫學出發，點出通往健康的大門不在藥物使用，而是在於個人的日常習慣。能吃好、睡好、動好、心情好，充分維持細胞好能量，開啟身體自癒力，做自己健康的主人，達到預防甚至逆轉慢性病的效果。
•《康健》28天代謝覺醒生活挑戰營 11/28啟動強代謝
收藏了無數健康文章、追蹤專家總在實踐的最後一哩路卡關？ 這次除了知識，給您「做到」的力量。
由營養師、奧運隊醫、睡眠、正念、毒物、心理頂尖專家，針對生活型態醫學的六大支柱：營養、運動、睡眠、紓壓修心、避免危害性物質、正向社會連結，規劃推出的「生活挑戰營」，搭配獨家設計的「行動工具包」，讓您在社群的陪伴下，養成終身受益的健康新習慣。>> https://pse.is/8aj24z
延伸閱讀：
比醫學中心便宜600元！專家卻警告：不解決痛點，假日輕急症中心恐注定失敗
其他人也在看
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 7 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 3 小時前
坣娜疑胰臟癌離世 50歲後新診斷糖尿病恐為唯一警訊
歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。胰臟癌被稱為「癌王」，其惡性度高且診斷困難，林相宏醫師指出，糖尿病可能是早期發現胰臟癌的唯一機會，尤其50歲以後新診斷的糖尿病患者需特別留意。中天新聞網 ・ 2 小時前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 1 天前
女性幾歲進入更年期？何時要開始做準備？醫師帶你一次了解！
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】女性進入更年期，可能面臨荷爾蒙變化帶來的多重挑戰，代謝異常、體重變化與心情起伏等都會陸續上門。台灣婦產科醫學會日前舉辦「F4生活守則 更年期遠離代謝症候群」記者會，專家於會中分享，更年期不等於生病、老化，而是另一段生命歷程的開始，女性朋友只要及早準備、積極調整生活型態，就能穩定度過轉變期，迎向健康的下半人生。 更年期荷爾蒙變化 罹代謝症候群增疾病風險 中華民國診所協會全國聯合會陳建銘副理事長表示，女性在更年期期間經歷荷爾蒙衰退，代謝開始出現偏差，尤其體現在脂肪的代謝，導致壞膽固醇、三酸甘油酯上升，且因為脂肪容易堆積在腰部，體型也會有所改變。 「從今年（2025）1月到8月，我們診所照護的45歲到55歲更年期婦女，850位中就有303位符合代謝症候群的診斷，比例與國內外數據相近。」他指出，若被診斷為代謝症候群，未來罹患糖尿病、高血壓、心肌梗塞等疾病的風險皆會上升。 「F4守則」助預防代謝症候群 那忙家事算運動嗎？ 「但好消息是，代謝症候群是可以逆轉的。」陳建銘副理事長說明，只要「少吃多動」，哪怕是少吃一點點、多動一點點，都有機會觀察到改善，鼓勵女性朋友積極改健康醫療網 ・ 1 天前
容易血糖高的人，多半是這「8個習慣」害的！ 不吃早餐、咖啡喝太多都中鏢
血糖有些波動是自然的，但我們要避免的是劇烈起伏，不論過高或過低。避免血糖大幅變化並不容易，因為許多原因都可能影響血糖穩定，例如藥物劑量過多或不足、脫水、壓力、疾病，以及過量攝取高碳水食物。營養師 Rebecca Jaspan 解釋道：「吃東西後血糖上升是正常的，無論是否有糖尿病。當血糖上升時，胰島素會被釋放，將血液中的糖分送進細胞，轉化成能量。但若胰島素作用受阻，可能因胰島素阻抗或胰島素分泌不足，糖分就會停留在血液中，導致長期高血糖，對健康有害。」Eatingwell網站分享以下 7 個習慣，糖尿病專家提醒最好避免，以免血糖飆升。 1、忽視壓力壓力難以避免，但若長期未處理，會嚴重傷害健康。Jaspan 指出：「高壓力會使身體釋放皮質醇與腎上腺素，導致血糖上升並干擾胰島素功能。這種『戰或逃』反應會讓糖分更久停留在血液中。」營養師 Lauren Plunkett 補充：「長期情緒壓力會演變成慢性壓力，長久下來引發健康問題。」 2、高強度運動運動通常能提升胰島素敏感度，改善血糖，但有時劇烈運動反而會讓血糖上升。這是因為劇烈運動會釋放腎上腺素，刺激肝臟釋放葡萄糖。Jaspan 補充：「此時身體常春月刊 ・ 1 天前
一起吃飯也可能「吃到罹癌」？醫揭「這1習慣」最易傳染 超多人中招
根據111年癌症登記及113年死因統計資料顯示，胃癌位居我國10大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌。其中，錨點導致胃癌發生最主要風險因子約有8至9成為「幽門螺旋桿菌」感染所造成。 日常養成良好衛生及生活習慣 可望大幅降低胃癌發生風險 研究指出，幽門螺旋桿菌（HP）感染者罹患胃癌的風險為無感染者的6至10倍，世界衛生組織於1994年已將其列為第一級致癌物。HP是能在胃酸環境下存活的細菌，感染後會引起慢性胃部發炎、潰瘍，長期感染可能導致萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，進而演變為胃癌。HP主要傳染途徑為經口傳染，而家庭內人與人的相互傳染是重要來源，避免家庭成員間共用餐具，如杯子、碗筷，養成使用公筷母匙、避免共杯共食的良好衛生習慣，可大幅降低感染風險。此外，醃漬食物、抽菸及過度飲酒亦會增加罹患胃癌風險，而新鮮蔬菜水果因具抗氧化效果，有助於降低罹癌風險。 幽門螺旋桿菌檢測及除菌治療保「胃」健康 落實5招護胃 透過HP檢測及除菌治療，可有效降低HP盛行率。民眾可透過「非侵入式之碳13尿素吹氣法」及「糞便抗原檢測法」、或「侵入性之上消化道內常春月刊 ・ 1 天前
血壓藥要白天吃還是晚上吃？最新研究揭露真相 醫師教你這樣用藥最好
最新研究揭示，高血壓藥物的服用時間，並不影響治療效果！內分泌與新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，該研究結果顯示無論早晨或睡前服用降壓藥，對心血管事件和死亡率的影響並無顯著差異，患者可依個人習慣選擇最適合的服健康2.0 ・ 1 天前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝！醫列3地雷食物
[NOWnews今日新聞]歌手坣娜傳出罹患「癌王」胰臟癌病逝，享年59歲，對此，胃腸肝膽科醫師錢政弘點名3類危險食物「愛吃甜食是高危險族群」，因為胰臟本身功能是控制血糖，讓油脂能消化吸收，而胰臟癌跟高...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
高蛋白飲輸了！運動後吃「它」更能長肌肉、抗發炎、護腸道
許多人運動後會補充香蕉或高蛋白飲料，藉此增肌並補充能量，但最新研究指出，希臘優格是更好的選擇，因為不僅蛋白質高、含糖量低，還具有額外的抗發炎與肌肉修復功效。健康的腸道環境有助於抑制發炎物質生成，讓肌肉恢復更迅速。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
44歲女摘完子宮漏尿！崩潰曝「胃和膀胱掉下來」 婦科醫搖頭揭真相
婦科醫師謝筱芸在臉書粉專表示，原PO漏尿的真正原因是「骨盆底肌肉鬆弛」，不管有沒有子宮都可能發生，例如懷孕、生產、肥胖、長期便秘或咳嗽都可能引起，有些人反而因為肌瘤壓迫膀胱，手術後排尿更順。另外，很多人以為穿「束腹帶」能防漏尿，事實上那會增加腹壓、反而讓漏...CTWANT ・ 1 天前
猛！重訓後吃「這個」比喝蛋白飲更有效 肌肉恢復快又抗發炎
【記者黃泓哲／台北報導】運動後吃香蕉或喝高蛋白飲料，是許多人補充能量與幫助肌肉修復的習慣。不過食安專家韋恩在臉書引用最新研究指出，「希臘優格」其實是更好的選擇！它不只蛋白質含量高、碳水化合物少，還能抗發炎、幫助肌肉修復。研究團隊指出，這與「腸肌軸」（gut–muscle axis）有關——腸道健康能抑制體內發炎反應，讓肌肉恢復更快。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前
公費疫苗第二階段11月起開打！50歲以上就可接種 全聯、家樂福將成疫苗施打站
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導衛福部疾管署今（28）日表示，今年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對...FTNN新聞網 ・ 1 天前
5款地雷宵夜曝！醫：我睡前3小時絕不碰食物
[NOWnews今日新聞]有不少人因為工作關係，或者因為嘴饞而在睡前吃宵夜，營養功能醫學專家劉博仁整理了五種常見的宵夜地雷食物，並稱這些食物容易造成腸胃不適、血糖波動或增加體脂肪，建議宵夜份量要小、最...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
吃稀飯=喝糖水？農糧署揭密：搭配「3類食物」穩血糖、增飽足感
稀飯容易吞嚥，屬於「高升糖指數」食物，坊間流傳稀飯沒營養、吃了等於喝糖水。農糧署發文說明，稀飯並非沒有營養，而是養胃、復元的好食物，與米飯相比，升糖指數確實稍高，食用時搭配蛋白質、膳食纖維、健康油脂，可降低餐後血糖波動，延長飽足感。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吃雞肉會得癌症？每周超過這分量 癌症風險增2.6倍 最佳吃法曝光
你以為吃雞肉很健康？研究顯示，過量食用雞肉可能增加死亡風險！胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒民眾須留意食用分量。一項追蹤4,000多位義大利中年人的最新研究顯示，每周食用超過300公克雞肉的人，整體死亡率提健康2.0 ・ 1 天前