Yahoo奇摩遊戲編輯部

Good Smile Company可動模型系列figma星街彗星傳災情手肘易斷裂，官方致歉供換貨

大摳
大摳
Yahoo奇摩遊戲編輯
更新時間
Good Smile可動模型系列figma星街彗星傳災情手肘易斷裂，MAX FACTORY致歉供換貨（圖源：Good Smile）
Good Smile可動模型系列figma星街彗星傳災情手肘易斷裂，MAX FACTORY致歉供換貨（圖源：Good Smile）

hololive 相關商品收藏熱門，尤其星街彗星模型與娃娃等商品，當然粉絲也不會想收到瑕疵品，由 Good Smile Company 推出可動模型系列 figma 星街彗星最近開始陸續到貨，傳出其手肘非常容易斷裂的瑕疵反應，由製作方 MAX FACTORY 致歉並提供換貨管道。

廣告

推特透過搜尋"星街すいせい figma"就能找到不少瑕疵回報反應，其左右手肘都有相當容易斷裂的反應回報，而製作方 MAX FACTORY 在 1 日傍晚公告致歉，不過確認並非所有產品都是缺陷狀況，也將提供換貨程序，希望顧客提供缺陷狀況的圖片，並將依照替換程序進行運作，也加緊部位生產，可能會導致出貨時間延長。

Good Smile可動模型figma星街彗星傳災情右肘易斷裂部分示意圖（圖源：Good Smile）
Good Smile可動模型figma星街彗星傳災情右肘易斷裂部分示意圖（圖源：Good Smile）

其他人也在看

冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗

台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法

自由時報 ・ 1 天前
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子　護花使者身分曝光是《原子》男星

鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子　護花使者身分曝光是《原子》男星

當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...

CTWANT ・ 3 小時前
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！　套現逾11億元

郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！　套現逾11億元

鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4

中廣新聞網 ・ 3 小時前
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華

中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華

生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。

民視 ・ 58 分鐘前
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」

0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」

0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」

EBC東森新聞 ・ 12 小時前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天

這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天

生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。

民視 ・ 14 小時前
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」　消失4年後發聲更新還債進度

小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」　消失4年後發聲更新還債進度

羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。

鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了

以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了

近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭正亮盤點2026大選　曝3縣市藍白合也未必贏

郭正亮盤點2026大選　曝3縣市藍白合也未必贏

2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。

中天新聞網 ・ 1 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」　3地區小心

本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」　3地區小心

外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。

三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....

聯合新聞網 ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場　「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚

影／許媽媽牽許瑋甯進場　「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚

[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同

館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同

館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同

EBC東森新聞 ・ 15 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂

遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂

娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。

民視 ・ 21 小時前
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」　劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台

「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」　劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台

總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......

風傳媒 ・ 1 天前
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌

夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌

走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...

早安健康 ・ 16 小時前
淡江大橋帶進人氣！八里台北港跨區買盤悄悄湧入 麗寶集團百億佈局卡位 ｜房價狙擊手

淡江大橋帶進人氣！八里台北港跨區買盤悄悄湧入 麗寶集團百億佈局卡位 ｜房價狙擊手

位於新北市八里的台北港特定區，近年因整體開發、街廓新穎與重大建設陸續到位，成為北台灣少見兼具水岸景觀與產業動能的生活圈，然而交通、產業與重劃同步發展，使區域逐漸擺脫過往的邊陲印象，根據實價資料，八里與台北港特定區近十年房價價格幾乎翻倍，而台北港特定區漲幅超過七成，甚至超越八里全區。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」　沒挺過這關獲利全吐光！

散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」　沒挺過這關獲利全吐光！

在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。

三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
財運不請自來！12月最會賺的3大生肖出爐　小心「被錢追著跑」

財運不請自來！12月最會賺的3大生肖出爐　小心「被錢追著跑」

2025 年正式進入倒數，「12月財運」成為許多人最關注的關鍵字。根據《生肖運勢》解析，本月有三大生肖成為年末最大贏家，不但事業有人帶路、財源湧現，甚至連生活中的小確幸都明顯增加，被視為今年最後一波運勢高峰。你的生肖在榜上嗎？(記者唐家興)

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面

甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面

許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前