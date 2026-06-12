Google下一代晶片找三星代工？外媒：「這部分」仍仰賴台積電
雲端巨頭為打破輝達（NVIDIA）在AI算力市場的壟斷，投入大量資源研發專屬AI晶片與基礎設施。微軟（Microsoft）有Maia、Cobalt，亞馬遜（Amazon）力推Trainium與Inferentia，而谷歌（Google）則有特製ASIC晶片TPU。傳出谷歌正與韓國三星電子（Samsung Electronics）洽談合作案，委製下一代AI晶片「冰魚（Icefish）」的記憶體元件，但其核心運算晶片仍仰賴台積電（TSMC）2奈米先進製程。
根據美國科技媒體《信息報（The Information）》報導，兩名知情人士指出，谷歌「冰魚」晶片特別找上台灣IC設計大廠聯發科 (MediaTek) 共同操刀設計，晶片目前仍在開發階段。由於台積電高階先進製程產能極度吃緊，谷歌打破過往獨家代工的模式，改採異質整合架構進行多廠分工，記憶體連接元件預計交由三星利用其2奈米GAA製程打造（I/O晶片），核心運算部位預計採用台積電1.4奈米製程生產，最快將在2028年啟動量產。
其他廠商怎麼跟輝達打硬仗？
面對谷歌積極養出自己的TPU帝國，亞馬遜則選擇以Trainium及Inferentia晶片切入市場，主打更低的訓練與推論成本。AWS近年積極擴大Trainium叢集規模，並與Anthropic等新創AI公司合作，希望透過價格優勢搶攻企業AI市場。微軟方面則推出自研AI晶片Maia，作為Azure與OpenAI服務的重要基礎設施。隨著Copilot與GPT系列服務需求快速增加，微軟希望透過Maia降低對輝達GPU的採購壓力，強化自有雲端競爭力。
除了雲端巨頭外，超微（AMD）也持續以Instinct系列GPU正面迎戰輝達。儘管硬體效能逐漸逼近，但在軟體生態方面，ROCm仍難以撼動CUDA的主導地位。業界普遍認為，AMD最大的挑戰不在晶片本身，而是如何吸引開發者轉移至新的軟體平台。
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