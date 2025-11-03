Google不再開放非Pixel Watch的WearOS智慧錶下載Google時鐘app

Google近幾年不斷強化對Pixel硬體的布局，也包括不再把Pixel裝置視為專為開發者優先的小眾產品，而是希望成為與三星、小米、OPPO、vivo同樣針對大眾的產品；Google繼於Pixel手機獨家提供特定AI功能以外，在WearOS社群公告未來不再開放非Pixel Watch的WearOS智慧錶下載Google時鐘，並自WearOS的Play Store下架。

Google的說法是由於現在採用WearOS的智慧錶品牌都已經具有自行開發的預設時鐘App，故決定不再於WearOS上架Google官方時鐘App，不過若已經在非Pixel Watch的智慧錶安裝Google時鐘app，未來仍可繼續使用，但不會再收到通知，但如果先前並未安裝Google時鐘App，現在則已經無法下載。

