Google亂留負評「有小強地上爬」！台南男子下場慘了

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台南男因不滿業者兒子，在店家Google評論留下「有老鼠、小強」不實負評。 新頭殼資料照_葉宜哲攝（示意圖）

[Newtalk新聞] 曹姓男子與台南某小吃店業者的兒子發生糾紛，因業者兒子四處宣揚曹男酒駕被抓，導致曹男心生不滿，將努氣發洩到小吃店上，惡意在Google地圖留下「有小強、老鼠」等不實負評遭提告，台南地院依犯加重誹謗罪，判處曹姓男子拘役30日得易科罰金3萬元。

起訴書指出，曹男與業者兒子因故發生糾紛，心生不滿於去年9月21日透過網際網路在店家Google地圖評論，發布「你們家老鼠很多還有蛇」、「看到有小強地上爬店員不處理」等不實文字，足生損害於店家名譽及社會評價。

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業者發現惡意負評後，立刻向警方報案提告。案經台南地檢署偵查終結，並聲請簡易判決，曹姓男子坦承在Google地圖評論發布相關評論，辯稱因為之前被業者兒子四處傳自己酒駕被抓，只覺得就很單純被開單罰就了事，業者兒子卻對外將這件事情公開，一氣之下才留下攻擊評論。

台南地院審理後指出，曹男因不滿業者兒子，竟牽連不相關的業者，任意在店家Google評論發表不實文字，已損害業者的名譽與社會評價，所為至屬不當。因此法官依犯加重誹謗罪，判處曹男拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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