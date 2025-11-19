Google公布台灣人最愛APP：AI剪輯工具、阻詐、短影音、復古手遊大爆紅

Google Play宣布今年台灣最佳APP榜單，包括短影音龍頭TikTok、詐騙電話阻攔神器Whoscall，與導入AI的影像創作、生成或是編輯工具Adobe Firefly、RoboNeo、Luminar等，紛紛入榜。而時尚界吹了好幾年的復古風，今年也吹入手遊世界，經典IP如SD鋼彈、寶可夢、迪士尼等都成功霸榜。

台灣Google表示，今年年度最佳應用程式榜單，獲獎作品類型涵蓋生活、娛樂、健康等多個領域，顯示台灣使用者透過數位科技，追求更便利、高效的生活體驗，如由台灣團隊Gogolook開發、推出多年的《Whoscall》，今年獲得Google Play「年度最佳生活幫手應用程式」。

台灣Google表示，Whoscall持續加入在地化資訊、AI預判模型等應用，搭配鼓勵用戶參與回報的機制，除了陌生來電辨識功能受到使用者喜愛，產品團隊也導入AI，例如結合Google Gemini模型與自建演算法所打造的『一鍵查』功能，不僅能查詢電話號碼與連結的風險，使用者更能上傳截圖或照片查詢圖片內的詐騙資訊，打造更安心的數位安全體驗。

健康類相關應用也成為使用者感興趣的類型，近年來韓流女星10個有8個都靠普拉提運動來雕塑身材，而獲得「年度最佳自我提升應用程式」的《普拉提運動》就提供容易上手的訓練內容和使用體驗，吸引使用者在家中就能跟上韓流；《Flo月經週期及排卵期追蹤器》整合穿戴裝置資訊、運用AI準確生理週期預測，搭配資訊分享功能，幫助伴侶建立對生理週期的認知，成為「年度最佳穿戴裝置應用程式」的得主。

台灣使用者在行動裝置上則從「享受影音」走向「創作」，在影音觀賞體驗上，短影音龍頭《TikTok》因優化在大螢幕折疊手機上的播放效果，而成為「年度最佳大螢幕應用程式」；影片編輯工具《Edits》讓手機剪影片變的簡單，拿下「年度最具娛樂性應用程式」。

而隨著AI演進，台灣使用者也逐漸運用 AI 進行影像創意協作。《Adobe Firefly》以豐富的影像工具、整合多元第三方AI技術，提供使用者從休閒到專業領域的跨裝置創作，而獲得「年度最佳應用程式」，獲得「年度最具潛力應用程式」《RoboNeo》使用者可以透過與AI協作，透過文字指令生成標誌、圖示、或網頁所需的專業影像素材。而照片編輯軟體《Luminar》不僅支援跨裝置使用，也同樣提供AI協助完成複雜的圖片編輯，而獲得「年度最佳跨裝置應用程式」。

至於今年的年度最佳遊戲榜單，台灣Google表示有三個關鍵字：經典IP、跨平台、社群連結。

1970年末期就推出的日本動畫鋼彈，所延伸出的手遊《SD鋼彈G世代永恆》，以精美畫風、忠於原著的沉浸式動畫劇情，和具有策略深度的回合制模擬戰鬥，獲得廣大玩家喜愛，拿下今年「年度最佳遊戲」，而另一款已經風靡全球近30年的IP寶可夢，《Pokémon TCG Pocket》透過創新的交換機制，在行動裝置上重現卡牌收藏交換與對戰樂趣，獲得「年度最佳休閒遊戲」。另外，集結多個皮克斯、迪士尼經典角色的《迪士尼無限飛車》亦獲選「年度最佳跨裝置遊戲」。

誰不想出門在手機上玩遊戲、回家在電腦或平板上繼續玩？跨裝置遊戲日益重要，台灣Google表示，今年「Google Play遊戲」推出正式版，讓更多台灣玩家可以在電腦上體驗手機遊戲，今年獲得「年度最佳Google Play遊戲電腦版」的《君主之旅》延續《天堂》IP的世界觀，帶來手機與電腦間無縫接軌的遊戲樂趣，另一款跨裝置遊戲《DREDGE》除了在PC平台推出，也為Play Pass訂閱玩家帶來高品質的遊戲體驗。《Once Human》則獲得「年度最佳劇情遊戲」。

遊戲內、外深化玩家社群連結的作品，向來受到台灣玩家的青睞，台灣Google表示，《Garena三角洲行動》在遊戲內推出24人對24人的龐大戰場，透過複雜多變的戰術、競技體驗，鼓勵玩家進行團隊協作，奪得「年度最佳多人對戰遊戲」，以末日生存為題的《寒霜啟示錄》鼓勵玩家合作互動外，更透過不同線下聚會凝聚社群，獲得「年度最佳持續影響力遊戲」。

至於「年度最佳台灣製作遊戲」，則由Loventure Games開發的《Go Gull: Tile Match》獲得。



