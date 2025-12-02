Google再加速！突發預告下週舉辦Android眼鏡、頭戴裝置發表會

【記者趙筱文／台北報導】Google再度釋出混合實境布局新訊號。官方宣布將在台灣時間12月9日凌晨舉行「The Android Show｜XR Edition」直播，預告將公布Android XR的最新進展，內容涵蓋智慧眼鏡、頭戴裝置，以及未來新硬體的整合方向。Google在預告中強調，本次將端出「最讓人興奮的XR更新」，並開放用戶在官網設定提醒。

這場長達30分鐘的直播將於台灣時間凌晨2點登場，Google透露，屆時將展示如何在Gemini協助下，讓XR具備更自然、具脈絡理解力的互動體驗。預告頁面同時出現倒數計時動畫，以及身穿Galaxy XR頭戴裝置的Android小綠人，顯示Google正積極推廣三星Galaxy XR的應用生態。

外界預期Google將公布Android XR新功能，尤其Galaxy XR在10月上市時仍沿用2024年原型機的體驗，軟體仍有不少升級空間。此外，其他OEM的XR產品也可能亮相，包括已知將於明年推出的XREAL Project Aura。業界分析，Google也有機會展示三星的XR眼鏡原型；該裝置先前在影片中由小綠人戴上，鏡框側邊帶有鏡頭，傳聞第一代可能不內建顯示器，採音訊式體驗，Google或將公開更接近最終版的操作畫面。

隨著Gemini Live能力不斷提升，外界也期待Google讓XR具備更強的語音助理與電腦級操作能力。本次更新有望透露Android XR下一步的完整願景，成為Google押注次世代運算的重要訊號。

