Google加劇AI晶片競爭 黃仁勳：輝達地位穩固有通用優勢

（中央社記者吳家豪台北28日電）社群媒體巨擘Meta可能採用Google自研的TPU AI晶片，外界認為恐動搖輝達（NVIDIA）AI霸主地位。昨天旋風抵台的輝達執行長黃仁勳今天表示，市場非常巨大且成長快速，輝達每天都面對大量競爭，「我們只需要繼續跑得非常快」，但輝達GPU和平台具有通用優勢，地位非常穩固。

黃仁勳昨天與妻女意外現身台北，今天上午在下榻飯店文華東方接受媒體採訪證實，昨天已探望台積電創辦人張忠謀，並形容張忠謀狀態很好（terrific），而且今天就要回美國，沒有與供應鏈廠商會面的計畫。

對輝達與Google競爭態勢，黃仁勳表示，AI晶片市場非常巨大，成長速度非常快，而且競爭非常多，輝達每天都面對大量競爭，「我們只需要繼續跑得非常快」（we just have to keep running very fast）。輝達的地位非常穩固，但必須努力維持。

媒體追問對ASIC（特殊應用晶片）業者競爭的看法，黃仁勳坦言，ASIC確實能占有一席之地，然而輝達的GPU和平台非常通用（universal），能在每一個雲端環境運行，可以執行每一個AI模型，是唯一能做到這點的系統，「不管你需要什麼，我都可以幫忙你。」

外傳輝達管理階層要求員工少用AI，黃仁勳澄清，輝達工程師全都在使用AI，「我只是提醒他們，我們應該所有事情都使用AI」，輝達的每一份工作、每一個職能、每一個部門都應該使用AI。

黃仁勳此次來台保密到家，27日與妻女被目擊在台北現身，先前往愛店「花娘小館」用餐，下午到四平街採購蜜餞，再到國賓飯店吃晚餐，隨後又轉戰通化夜市造訪水果攤，直到晚間9時30分才返回下榻飯店結束一整天鐵人行程，還向媒體直呼「我真的超級累」。

美國科技新聞網站The Information日前報導，Meta正與Google洽商2027年起讓自家資料中心採用Google的TPU（張量處理單元）人工智慧（AI）晶片，先於明年起租用這些晶片。Google主打TPU是比輝達GPU（繪圖處理器）AI晶片更便宜的替代選項。（編輯：林淑媛）1141128