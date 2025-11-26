Google原生AI功能夯！Pixel首度擠進台灣手機市占前五大品牌

記者李鴻典／台北報導

你手上的手機是什麼品牌？隨著時序進入第四季傳統消費旺季，台灣智慧型手機市場在2025年10月迎來了久違的強勁反彈。根據最新市調機構數據顯示，本月全台實體通路手機銷售量約為56.5萬台，相較於上個月的48.1萬台顯著成長17%，受惠於高單價旗艦機型的熱銷，整體銷售額更大幅躍升近三成；在品牌市占方面，本月市場呈現強者恆強的局面，蘋果以驚人的58.2%市占率橫掃市場，幾乎獨拿六成江山、三星則以16.2%穩居非蘋陣營龍頭、OPPO與vivo分別以7.5%與6.5%拿下三、四名，令人驚喜的是Google以2.7%的市占率擠下Redmi，首度躋身台灣手機市占前五大品牌。

10月份是屬於蘋果的豐收月，不僅繳出58.2%的市占率成績單，再度蟬聯冠軍，更創下近年來單月市占的新高紀錄。傑昇通信分析，這波爆發性成長的主因，在於iPhone 17系列新機供應鏈的產能瓶頸緩解，各型號機型陸續回補到位，直接釋放9月被壓抑的預購訂單，帶動蘋果整體銷量較上月激增33%，銷售額更因Pro系列的高佔比而成長近四成；觀察本月熱銷前三名單機，依然由iPhone 17 Pro（256GB）、iPhone 17（256GB）與iPhone 17 Pro Max（256GB）包辦，且三款機型的平均銷量增幅皆超過五成。

而最值得探究的是品牌第三名的iPhone 17 Pro Max（256GB），單機銷量較上月暴增1.8倍，成長幅度居全機型之冠。傑昇通信表示，除了之前預購的量能釋放，大螢幕旗艦本就是台灣消費者的首選外，更關鍵的因素在於周年慶、雙11等通路促銷的價格策略奏效，目前通路售價已較原廠建議售價下殺約2,310元，加上Pro系列獨佔的高階影像功能與晶片效能，讓Pro Max成為本月含金量與成長率雙高的贏家。

非蘋陣營的買氣在本月也出現回穩跡象。三星以16.2%的市占率穩守亞軍，在單機表現上，品牌前三名與上月相同；冠軍機型Galaxy A56（12GB/256GB）持續熱銷，但第三名的同款機型Galaxy A56（8GB/256GB）銷量卻下滑7%，這並非產品力下降，傑昇通信觀察通路售價，12GB版本僅比8GB版本多出約1千元，這對於精打細算的消費者而言，僅需多付出一張千元鈔票即可獲得4GB的額外記憶體，這在系統資源吃重的環境下，是極具吸引力的投資，也是消費者理性向高規版流動的結果。

相較於蘋果與三星的穩健表現，以7.5%市占率排名第三的OPPO，本月則面臨較大的市場亂流，銷售量與銷售額均較上月衰退5%，成為五大品牌中下滑幅度最顯著者。傑昇通信指出，作為品牌中階主力的 Reno14（12GB/256GB）雖仍在熱銷榜內，但在整體市場大漲17%的紅利下，銷量卻僅微幅成長1%，這種大盤漲、個股不動的疲軟現象，幾乎等同於停滯；反觀市占率6.5%的vivo，整體銷量與銷售額也掉2%，但前景相對樂觀，新上市的vivo V60 Lite展現極強的接班氣勢，一開賣銷量便呈現倍數成長，成功填補前代V50 Lite退場後的空缺。

本月最大黑馬莫過於Google，以2.7%的市占率驚險超車Redmi（2.6%），首度叩關台灣手機市占前五強。傑昇通信認為，雖然雙方差距僅0.1個百分點，戰況仍在伯仲之間，但Google本月銷量與銷售額皆有3%的增幅，成長質量不容小覷。且品牌熱銷前三名涵蓋中高階的Pixel 10、Pixel 9a，以及頂規旗艦Pixel 10 Pro XL。特別是Pixel 10 Pro XL（16GB/256GB），在單價高達3萬多元的價格帶中，單機銷量竟能成長超過一成，顯見台灣消費者對於Google原生AI功能（如魔術修圖、即時翻譯）的依賴與信任不斷提升。

