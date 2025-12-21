Google又有服務將停用 2026年起全面下線

Google近日宣布，原本用於提醒用戶個資是否流入暗網的「暗網報告」服務，因實用性及後續防護效果有限，經評估後決定退場，將於2026年永久關閉，未來Google將把資源轉向整合性更高的資安工具，建議用戶改用密碼管理員、密碼檢查等功能，及時更換外洩或重複使用的密碼，以降低帳號遭盜風險。

Google表示，2026年將永久關閉「暗網報告（Dark Web Report）」服務，該功能原本用於協助用戶檢查個人資料是否在暗網流出，但實際運作後發現「實用性不足」，難以有效引導使用者採取防護措施，因此決定終止這項服務，依賴該功能的用戶將需要尋找其他方式來保護個資安全。

Google解釋，暗網是指無法透過一般搜尋引擎直接瀏覽的網路空間，通常需透過專門瀏覽器存取，常被用於非法交易或販售個人資料，例如外洩的電子郵件、電話號碼等，而「暗網報告」服務則會定期掃描用戶資料是否出現在暗網，一旦發現異常即發出警示。

Google說，該服務最初僅提供給Google One訂閱用戶，2024年才擴大至所有Google帳號使用，功能是保障個人資料安全，多數用戶反映警示訊息雖可提醒資料外洩，但缺乏可操作的應對方案。

Google表示，評估後決定將資源集中於整合性更高、效果更明確的資安工具，暗網報告將分兩階段退場，2026年1月15日起停止掃描新的暗網外洩資料，2月16日全面下線，所有歷史監控紀錄將同步刪除，用戶將無法再存取過往紀錄。

Google說，服務關閉後，建議用戶採用其他安全與隱私保護工具，例如使用密碼管理員與密碼檢查功能，及時提醒更換外洩或重複使用的密碼，通行密鑰功能也可利用生物辨識取代傳統密碼，降低帳號被竊風險。

