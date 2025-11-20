Google台北新基地曝光！全球工程師湧入、最大AI研發團隊首度在台成形

Google 在台灣揭幕全新辦公室，打造總部外最大 AI 基礎建設硬體研發中心，圖為辦公室接待空間。 圖：Google ／提供

[Newtalk新聞] Google今(20)日宣布在台北啟用全新辦公室，鎖定AI基礎建設創新，匯聚硬體、軟體與供應鏈團隊數百名員工，其中包括美國總部外規模最大的AI基礎建設硬體研發團隊。Google指出，台灣獨特的產業生態系讓設計、製造到部署能迅速完成，將成為支援全球搜尋、YouTube及Gemini服務的重要骨幹。

Google表示，其使命在於讓AI對每個人產生實質幫助，而這一切基礎皆建立在世界級的AI基礎建設之上。Google說明，今日在台北啟用的跨領域辦公空間，主要目標是加速AI基礎建設的創新，內部集結了來自硬體工程、軟體工程與供應鏈團隊的數百名員工。值得注意的是，這裡進駐了Google在美國總部以外，規模最大的AI基礎建設硬體研發工程團隊。

Google指出，目前遍佈全台各地的多元部門與團隊，已吸引全球超過40個國家的人才，與台灣本地頂尖專家共同為世界打造產品。Google強調，台灣獨特的產業生態系是發展AI基礎建設的創新關鍵，從設計、工程、製造到部署，所有環節皆可在幾小時車程內抵達並完成。這種軟硬體與供應鏈專業的高度緊密結合，為台灣團隊帶來獨特優勢，使其能有效縮短開發週期並加速解決問題。

關於位於台北士林區的全新Google Cloud辦公室，Google說明，設計上以激發創新與協作為核心目標，靈感汲取自台灣獨特的自然與人文風景。例如貫穿整棟建築的鐵道意象，巧妙串連起團隊與創意，會議室更以台灣知名地標命名，以加深在地連結。辦公室設有多用途設施，包含鼓勵交流的協作空間與專心研究的獨立區域。

Google特別提到，新辦公室的核心區域包含10幾座專業實驗室，讓工程與供應鏈團隊能在研發產品部署至全球資料中心和AI基礎建設前，進行最嚴謹的測試、檢驗與優化。在永續設計方面，Google表示與開發商密切合作，預計將能降低辦公室12%的年度能源消耗、減少46%的用水量，且營建過程中「有 73% 的廢棄物被成功回收」，免於進入垃圾掩埋場。

Google回顧，這座辦公室的啟用證明其持續深化對台灣數位基礎建設的長期投資。承諾始於2013年在彰化啟用的亞太區首座資料中心，並透過與其他企業合作，持續投資多條在台灣登陸的國際海底電纜。在永續方面，Google致力提升資料中心用水效率、維護台灣水資源，並投資離岸風電、太陽能與地熱等多元潔淨能源。

除了硬體建設，Google也長期投入台灣AI人才培育與學術交流。Google說明，自2018年起每年舉辦AI學術論壇，並贊助多項頂尖大學研究計畫，包括5項在雲端運算等基礎設施領域的研究。同時，今年也透過「點亮 Gemini」計畫，協助超過10萬名學生、老師、開發者與社會大眾，為AI時代做好準備。

針對未來展望，Google強調這個AI基礎建設研發中心所開發與測試的技術，將部署到全球資料中心與AI基礎設施。這些技術將成為支援Google搜尋、YouTube以及Gemini各項創新應用的骨幹，為數十億使用者每天依賴的服務提供動力。Google認為，新辦公室啟用不僅象徵台灣團隊的努力將對全球產品產生深遠影響，也為與台灣共同成長的旅程寫下嶄新一頁。

