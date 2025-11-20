Google台灣AI研發中心啟用

總統賴清德（左三）與總統府秘書長潘孟安（右二）、美國在台協會處長谷立言（左）、Google Cloud全球平台基礎建設研發副總裁AamerMahmood（左二）等人，出席Google台灣AI 基礎建設研發中心開幕。（中央社）

記者王超群∕台北報導

總統賴清德二十日出席位於台北士林的Google台灣ＡＩ基礎建設研發中心開幕典禮表示，這座研發中心的啟用，讓全球看見台灣不僅是國際供應鏈的重要環節，更是打造安全、可信賴ＡＩ的關鍵樞紐。

Google近年持續擴大在台布局，繼新北市板橋啟用二座硬體研發大樓後，新辦公室將成為美國總部以外最大ＡＩ基礎建設研發中心，並負責開發與測試將部署於全球資料中心的核心技術，支援數十億用戶每日使用的服務。

廣告 廣告

賴清德指出，台灣位處印太關鍵戰略位置，並擁有世界級半導體產業聚落、高素質研發人才與健全智慧財產權制度，是ＡＩ軟硬體整合的優勢基地。他說，政府正推動「ＡＩ新十大建設」，目標在二０四０年前創造逾十五兆元產值、五十萬個ＡＩ就業機會，並打造三座國際級ＡＩ實驗室，讓台灣成為全球ＡＩ創新重要節點。

賴清德表示，政府同時推動台灣成為全球前五大ＡＩ算力中心，此次中心啟用具指標意義，未來將協助培育ＡＩ核心人才，使台灣工程師與研究者能與全球同步創新，並與台灣產業建立更緊密合作關係，提升技術能力並鞏固台灣在全球ＡＩ供應鏈的領先地位。

賴清德表示，這座中心除促進台美產業交流並為台灣經濟注入動能，也將成為美國企業在全球ＡＩ競爭中的可信賴亞洲研發與供應基地，強化關鍵技術與供應鏈韌性。他並感謝Google在網路安全、資安防護與協助政府打擊詐騙的貢獻。