Google啟用AI基建研發中心 賴清德︰台灣是全球最佳且最可信任基地

科技巨頭Google於台北士林CAAM承德168大樓今日正式啟用。(記者邱巧貞攝)

〔記者邱巧貞／台北報導〕科技巨頭Google今(20)日於台北士林CAAM承德168大樓正式啟用全新的AI基礎建設與研發中心，這座辦公室是Google全球總部以外最大的AI基礎建設硬體研發中心。啟用典禮由Google Cloud全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood與多位Google高層出席，總統賴清德亦親臨見證，象徵台灣在全球AI與雲端技術版圖中的重要地位。

總統賴清德今日親自出席典禮，強調Google長期深耕台灣多年，從台北101辦公室、板橋遠東通訊園區，到彰化資料中心與多條國際海纜建置，一步步擴大在台布局，體現對台灣的高度信任與長期承諾。賴總統表示，台灣憑藉開放民主制度、健全法治環境、優異透明度，以及位於印太樞紐的戰略位置，加上全球最完整的半導體聚落與成熟供應鏈，使台灣成為建構安全、可信任AI的最佳基地。

廣告 廣告

賴總統進一步指出，AI將是未來全球競爭的關鍵，而台灣已做好準備，從核心算力、資安韌性、人才培育到重大科研計畫，全方位強化AI布局，他並強調，台灣不僅要參與全球科技競爭，更要成為影響未來科技方向的重要力量，「台灣擁有世界級的半導體產業與人才，政府會與產業攜手，打造最安全、最可信賴、最有競爭力的AI發展環境。」賴總統也特別感謝Google長期協助台灣提升資安能力、加強供應鏈韌性，並期待在下一階段與Google深化合作，讓台灣不僅參與全球科技競局，更成為推動創新的關鍵力量。

Google Cloud平台研發總經理Greg Moor在會中表示，這座新辦公室的啟用，象徵Google在台投資進入新篇章。他說，Google自2013年在彰化啟用首座亞太資料中心以來，已陸續投資多條於台灣登陸的海底電纜，確保全球服務的高速與穩定。Google也在台灣投入離岸風電、太陽能、地熱等潔淨能源，深化永續承諾；在教育方面，自2018年起持續舉辦AI學術論壇，與頂尖大學合作超過50項研究計畫，今年更透過「點亮 Gemini」計畫協助超過十萬名民眾提升AI素養。

Google亦表示，這座AI基礎建設研發中心未來將負責開發、測試並部署Google全球資料中心的關鍵技術，支援Google搜尋、YouTube、Gemini等服務，是全球數十億使用者每日依賴的服務核心。未來Google AI團隊、硬體工程與雲端架構團隊將陸續在此進駐，推動原型製作、系統整合與新技術驗證，讓台灣成為全球新世代AI基礎建設的重要引擎。

Google目前在台布局已相當完整，包含台北101的商業團隊、彰化資料中心，以及板橋兩座專責硬體研發的大樓，而今日啟用的士林基地則正式成為Google全球總部以外最大AI基礎建設研發中心，象徵Google與台灣合作關係邁向新的高度，也為雙方共同打造AI產業新紀元寫下重要一頁。

【看原文連結】

更多自由時報報導

輝達財報超出預期！盤後股價強升

存不夠錢！93歲阿嬤「還在找工作」不敢退休 悲吐殘酷現實

點名過去總統不保護晶片產業！ 川普：我不責怪台灣

獨家》統一併購家樂福兩年了卻爽退10億元交易款 原因曝光！

