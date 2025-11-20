Google在台啟用AI基礎建設研發中心 規模次於美國總部

（中央社記者吳家豪台北20日電）Google近年持續擴大在台投資，繼新北市板橋2座硬體研發中心啟用後，今天宣布AI（人工智慧）基礎建設研發中心在台北士林開幕，為Google美國總部以外最大的一座，將負責測試用於Google全球資料中心的技術。

全新Google辦公室位於台北士林區，設計上以激發創新與協作為核心目標。辦公室的設計靈感汲取自台灣獨特的自然與人文風景，例如貫穿整棟建築的鐵道意象，還有以台灣知名地標命名的會議室，加深在地連結。

Google Cloud全球平台基礎建設研發副總裁馬穆德（Aamer Mahmood）在開幕記者會表示，Google的使命是要讓AI照顧所有人，在Google統一AI架構下的每一層都要創新，所有產品都建立在有韌性、可以擴展且安全的超大規模基礎建設上，這就是AI驅動力。這種全新建構方式是其他公司做不到的，硬體團隊和供應鏈會緊密合作，透過前所未見的速度創新。

馬穆德指出，台灣是Google全球AI創新中心，有世界級人才、供應鏈專家和優秀的製造合作夥伴，也有Google資料中心可以測試及部署新技術，因此某些專案週期可以縮短40%以上，更快解決問題，效率遠高於世界上其他地方。

馬穆德強調，Google台灣新辦公室會成為美國總部以外最大的AI基礎建設研發中心。在台北開發測試的技術，將部署到Google遍布全球的資料中心，支持數十億用戶每天使用的Google服務。今天不只是投資辦公室，更是投資生態系，希望台灣政府可以協助Google持續在台灣擴展。

Google Cloud平台研發總經理摩爾（Greg Moore）表示，新的AI基礎建設研發中心集結了上百名員工，重點不在於規模，而是速度和實力。台灣具有全球基礎設施必要的關鍵要素，包括硬體和軟體，Google在2020年就選擇要把工程團隊放在台灣，吸引超過40個國家的專家來台，而且台灣基礎建設團隊規模自2020年以來成長3倍。

摩爾強調，台灣新辦公室是Google全球AI基礎建設研發中心，設有超過10個專業實驗室，方便不同團隊測試、驗證和完善Google下一代AI硬體，最後才部署到世界各地。這座中心是智慧永續建築，節省12%能源、46%用水，營建過程中回收73%廢棄物。

摩爾說，Google過去10年來持續投資台灣基礎建設，包括2013年在彰化設立資料中心，隨後投資多條國際海底電纜連接台灣與世界，現在將進入新篇章。Google也協助培育台灣AI人才，在2025年已培養超過10萬名專業人才，自2018年起透過年度AI論壇，連結在地學術界與Google頂尖研究人員。（編輯：張均懋）1141120