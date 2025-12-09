Google在美壟斷官司願付鉅額賠償 紐約州用戶可望2026年收取

美國紐約州檢察長詹樂霞提醒紐約州安卓手機用戶，Google在一起聯合訴訟中，願意向用戶支付高額賠償金，用戶最近就可以接到理賠程序通知，明年5月即可收到理賠金。

紐約州檢察長詹樂霞最近提醒紐約州部分使用Google Play的消費者，表示他們有資格收到一筆來自Google的賠償金，收到通知的用戶，不需操作任何手續，就可以拿到賠償金。賠償金可望從明年5月起發放。（葉柏毅報導）

導致Google必須發放這筆賠償金的訴訟，來自一起由全美50個州、哥倫比亞特區、波多黎各及美屬維京群島檢察長，在2021年聯合發起的一項針對Google的訴訟案。訴狀當中指出，Google長期以來，壟斷了安卓（Android）操作系統內的應用程式發售，及應用內支付處理業務，並且利用它們的壟斷地位，向消費者收取高達30%的手續費，涉嫌壓制競爭，同時損害消費者權益。2023年12月，Google與原告方達成和解，同意支付總計7億美元的賠償金。賠償範圍為2016年8月，到2023年9月間，曾在Google Play應用商店內消費的安卓用戶。

目前，Google已經完成了6億3000萬元的賠償金支付，而法院定於明年4月30日舉行聽證會，審理這項和解協議；一旦法院批准了這項協議，即可向用戶發放賠償金。

詹樂霞提示紐約州的安卓手機用戶表示，Google已經從12月2日起，向符合理賠資格的用戶，發出理賠程序的通知，接受和解協議，並願意領取賠償金的用戶，不需要進行任何操作，只需等到明年5月起，賠償金就會自動發放。