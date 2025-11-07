Google地圖將加入Gemini AI 開啟「對話式導航」5大功能一次看





綜合外媒報導，Google宣布將旗下Gemini AI模型整合至Google Maps服務，提供更智慧、更直覺的駕駛與導航體驗，並且提供多項智慧輔助，這項更新將逐步推送至全球已開放Gemini服務的iOS與Android裝置。

根據美國電台「WFLA」報導，Google正在「推出首個在Google Maps當中整合 Gemini的免持、對話式駕駛體驗」，結合對現實世界的廣泛資料，以打造更智慧的導航助手，Google形容該技術「如同一位博學且自信的朋友坐在副駕，幫助駕駛順利抵達目的地」。

主要新功能一覽

1.免持多步驟語音助理

報導指出Gemini 將能處理更複雜的多步驟查詢，使用者可直接語音詢問具體問題，例如詢問「沿途有無提供純素餐點、價格親民的餐廳？」AI將立即搜尋並提供建議，此功能預計於未來數週內在美國iOS與Android裝置陸續推出。

2.地標導向導航

Gemini將在指路時加入地標提示，讓方向說明更精準、自然，系統會分析超過2.5億個地點的最新資訊，並結合Street View影像提供沿途可見的實際地標作為參考，此功能已在美國iOS與Android裝置上開始推出。

3.與其他Google應用連動

Gemini可與Google Calendar等應用程式連結，使用者可在導航時直接設定提醒或行程，此功能將於未來幾週內在美國iOS與Android裝置陸續上線。

4.主動交通警示

即使未開啟導航模式，用戶仍能收到來自Gemini的即時交通異常通知，提前避開壅塞路段，此功能已在美國Android裝置率先推出。

5.Lens in Maps（地圖鏡頭）

抵達目的地後，用戶仍可透過Gemini探索周邊，只需點擊應用程式內的相機圖示，即可開啟Google Lens功能查看餐廳、咖啡館、商店與地標的即時資訊，

該功能預計於本月稍晚開始在美國iOS與Android裝置逐步推出。

Google表示，這些AI新功能的推出，旨在讓導航體驗更加個人化、即時化與自然互動，未來也將持續擴展至更多地區與語言版本。

（封面示意圖／Unsplash）

