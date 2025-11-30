Google地圖開放匿名功能 「自訂暱稱」放心留負評
網路功能發達，許多消費者會到Google Maps查閱店家評價，但也有人擔心會因此個資曝光惹麻煩。為解決這問題，最近Google Maps開放新功能，只要完成3步驟就可避免大部分的後顧之憂。
先前若用戶要在Google Maps留下商店評價，則系統會一併公布留言者的大頭貼、帳號名稱，國內外都曾傳出店家不滿被留負面評價，進而對該用戶發動肉搜或人身攻擊等狀況，甚至一度鬧上新聞版面。
現在Google新推出匿名功能，考量部分用戶不願因留評價曝光隱私，未來只要進入Google Maps「你的貢獻」標籤頁，再點擊大頭貼找到「編輯個人資料」選項，於設定介面勾選「使用自訂的顯示名稱和相片發布內容」，設定自己想使用的暱稱、相片即可，且新設定會自動套用至過去的評論紀錄，該功能適用於Android、iOS以及桌面版。
不過別以為這樣就能惡意留負評，Google提醒，即便用戶使用自訂暱稱活動，但後台的評論紀錄仍與該用戶的Google帳號關聯，系統依然會監控用戶是否發布可疑或虛假評論。
