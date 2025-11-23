Google執行長示警: AI恐將影響選舉結果

Google執行長Sundar Pichai近日接受BBC《Newsnight》專訪時表示，AI的發展雖帶來巨大機會，但也伴隨前所未有的風險，尤其在資訊操控、選民影響與假訊息擴散方面，可能對民主社會造成衝擊。（圖片來源／川普官方臉書）

Google執行長Sundar Pichai近日接受BBC《Newsnight》專訪時表示，人工智慧（AI）正快速改變世界，並可能對民主制度與選舉結果產生深遠影響。他坦言，AI的發展雖帶來巨大機會，但也伴隨前所未有的風險，尤其在資訊操控、選民影響與假訊息擴散方面，可能對民主社會造成衝擊。

廣告 廣告

Pichai指出，AI技術已進入爆炸性成長階段，從語言模型到多模態系統，都具備生成內容、模擬語氣、操控情緒的能力。這些技術若被用於政治宣傳或選舉操作，可能讓選民難以辨識真偽，進而影響投票行為。他強調：「AI不只是技術問題，更是民主制度的挑戰。」

假訊息與深偽技術，選舉透明度受威脅

在訪談中，Pichai特別提到「深偽技術」（deepfake）與AI生成內容的潛在危害。他表示，AI可以模擬候選人聲音、影像，製造虛假言論或行為，若未加以管控，將嚴重破壞選舉的公正性與透明度。

Google目前已投入資源研發AI內容辨識技術，並與各國政府合作，建立防範機制。但Pichai坦言，技術進步速度遠超過監管制度的建立，全球尚未形成一致的AI治理架構。他呼籲各國應加速制定AI法規，特別是在選舉期間，應有明確的內容審查與平台責任。

此外，他也提到AI模型的「偏見問題」與「文化敏感性」，若未妥善設計，可能加劇社會分裂或族群對立，進一步影響民主穩定。

責任與治理：科技巨頭的角色與承諾

面對AI可能影響民主的憂慮，Pichai強調，科技公司必須承擔更多責任。他表示，Google已成立AI倫理委員會，審查高風險應用，並推動「可解釋性」與「資訊來源透明度」的設計原則。他認為，AI的未來不在於「誰最強」，而在於「誰最負責任」。

他也呼籲企業領袖、政策制定者與公民社會共同參與AI治理，建立跨國合作機制，確保技術發展不偏離民主價值。他說：「AI的未來取決於人類如何選擇使用它，而不是技術本身。」

在全球選舉密集的年代，AI的角色日益重要。Pichai的訪談不僅是對科技發展的反思，更是對民主制度的警鐘。如何在創新與穩定之間取得平衡，將是未來各國共同面對的課題。

(原始連結)





更多信傳媒報導

把握帶狀皰疹治療黃金72小時！神經內科醫：錯過就可能痛一年

伴侶溝通的奇蹟：鞏固親密關係的對話練習

創業家管理學：從創業、成長、轉型，到啟動第二曲線、永續創新的系統知識與實務

