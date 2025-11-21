Google士林新據點揭幕 打造美國總部外最大AI研發中心
Google正式啟用位於台北士林區的全新辦公室，這座新據點以永續設計為核心，更是Google美國總部以外規模最大的AI基礎建設硬體研發中心。新辦公室將借重台灣獨特的產業生態系加速驅動全球AI創新，匯集來自硬體工程、軟體工程與供應鏈團隊的數百位員工。
Google在台北市啟用專為加速AI基建創新而設計的跨領域辦公空間，包括Google在美國總部以外規模最大的AI基礎建設硬體研發工程團隊。Google遍佈在台灣各地的多元部門與團隊，已經吸引了來自全球超過40個國家的人才，他們和來自台灣本地的頂尖專家一起為全世界打造產品。
台灣獨特的產業生態系成為Google發展AI基礎建設的創新關鍵。從設計與工程、製造與部署，都可以在幾個小時的車程之內抵達、完成所有環節。這種軟硬體與供應鏈專業的高度緊密結合，為Google在台灣的團隊帶來了獨特的優勢，讓他們能縮短開發週期、更快解決問題。
位於台北士林區的全新Google Cloud辦公室，在設計上以激發創新與協作為核心目標。辦公室的設計靈感汲取自台灣獨特的自然與人文風景，例如貫穿整棟建築的鐵道意象，巧妙地串連起團隊與創意，會議室則以台灣的知名地標命名，加深在地連結。
辦公室設有多用途的辦公設施，從鼓勵交流的協作空間到可以專心研究的獨立區域。辦公室的核心區域是10幾座專業實驗室，讓工程與供應鏈團隊得以在研發出的產品部署到Google世界各地的資料中心和AI基礎建設之前，進行最嚴謹的測試、檢驗與優化。
這座辦公室以永續為核心理念來設計。Google與開發商密切合作，在建築物的永續基礎之上，用更永續的方式設計、營運辦公室。預計將能降低辦公室12%的年度能源消耗、減少46%的用水量，營建的過程中更有73%的廢棄物被成功回收，免於進入垃圾掩埋場。
這座辦公室的啟用證明Google持續深化對台灣數位基礎建設的長期投資。Google的承諾始於2013年在彰化啟用的亞太區首座資料中心，並透過與其他企業的合作，持續投資多條在台灣登陸的國際海底電纜。在永續方面，Google不僅致力於提升資料中心的用水效率、維護台灣的水資源，更在台灣投資了包含離岸風電、太陽能與地熱等多元的潔淨能源。
除了硬體建設，Google也長期投入台灣的AI人才培育與學術交流。自2018年起，Google每年舉辦AI學術論壇，並贊助多項頂尖大學的研究計畫，包括5項在雲端運算等基礎設施領域的研究。Google也積極推廣AI素養，透過「點亮Gemini」計畫，協助超過十萬名的學生、老師、開發者與社會大眾，為AI時代的來臨做好準備。
這個AI基礎建設研發中心所開發與測試的技術，將部署到Google全球的資料中心與AI基礎設施，成為支援Google搜尋、YouTube以及Gemini各項創新應用的骨幹，為數十億使用者每天所依賴的服務提供動力。
