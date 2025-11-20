Google士林研發中心有多狂？景觀餐廳、遊樂＋午覺層、節能80%實驗室一次看

Google位於士林的AI基礎建設研發中心，頂樓為擁有大屯山、觀音山、淡水河景觀的員工餐廳。（圖／Google）

Google位於士林區的AI基礎建設硬體研發中心有多狂？員工餐廳享有整面山景，有一整層的遊樂區、小睡空間還有專門的按摩室、很多按摩椅，不僅員工福利好，內部實驗室的某特殊功能，更能省下最耗電的測試階段80％的電費，替供電常拉緊報的台灣少耗一點電。

這棟剛啟用的大樓有20層樓高，Google承租其中最高的9個樓層，位於20樓的員工餐廳，擁有可以遠眺陽明山、大屯山系的全面山景，沒下雨的時候，連文化大學體育館都看得到，整個人轉90度，觀音山、淡水河就在眼前，接待處的裝潢，則是用大量已退役的Google伺服器主機板所打造出來的Logo牆。

除了頂樓風景外，Google著名的員工福利在這棟新啟用的研發中心裡一樣也沒有少，有桌球與遊戲機的遊戲室、Sleeping Pod（小睡空間），甚至還配備好幾間的按摩室，佔據一整個19樓，其中兩個樓層的辦公空間也設置了按摩椅，而也因為辦公室都在高樓層，上班累了隨時都可以遠眺窗外的景觀放鬆。

也因為AI基礎建設硬體研發中心是僅次於美國總部以外最大的伺服器相關軟、硬體研發基地，在研發中心的九個樓層中，實驗室就佔了三個樓層，Google Cloud平台研發總經理Greg Moore表示，Google在這棟大樓中設立了超過10個實驗室，所用的設備跟美國總部研發單位一樣。

Google士林研發中心的接待處。（圖／Google）

開放媒體參觀的電源供應器實驗室中，有三個比人高、兩個跟人差不多高測試機櫃以電纜串接，都是測試設備。Google Cloud硬體測試與實驗室經理黃明昕表示，Google最新設計的電源供應器產品正在這個實驗室測試，如台達電生產的伺服器用Power Shelf與BBU。

黃明昕表示，測試電源供應器時就跟伺服器實際在跑的時候差不多，會耗費大量的電力、產生廢熱，不僅很電費很高，廢熱甚至多到要開空調來散熱，進一步推高電費帳單，而這個實驗室的亮點是可以做雙向電源回收，就好像在水龍頭底下多放一個水桶，開水之後多的水可以接起來再利用，雙向電源回收的電可以回到台電的輸電網路中，回收率高達將近80％，節能之外，更能大幅降低電費帳單。



