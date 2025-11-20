Google士林辦公室啟用 總統：鞏固台灣AI領先地位

Google士林辦公室正式啟用，成為美國總部以外最大AI基礎建設研發中心。賴清德總統說，台灣擁有開放的民主體系、世界級的半導體產業以及優秀人才，促使台灣成為Google的重要合作夥伴。隨著研發中心正式啟用，將促進Google與台灣產業合作更加緊密，鞏固台灣在全球AI供應鏈中的領先地位。

科技龍頭Google正式進駐士林，賴清德總統20日出席「Google台灣新辦公室開幕活動」。總統致詞時表示，Google在新北板橋增設研發辦公室，現在又設立AI基礎建設研發中心，代表Google對台灣長期投資的信心與承諾不斷增強。

台灣之所以成為Google的重要合作夥伴，總統認為歸功於2項關鍵因素，他說：『(英文原音)首先，台灣擁有開放的民主體系，這使我們成為國際企業值得信賴的夥伴。其次，台灣在印太地區具有關鍵的戰略地位，我們擁有世界級的半導體產業聚落、高階的研發人才和健全的智慧財產權制度，這些因素使台灣成為發展AI軟硬體整合的最佳基地。』

總統表示，面對全球AI浪潮，政府將持續發揮台灣優勢，推動AI新十大建設，目標在2040年創造新台幣15兆產值、50萬個高薪就業機會，並讓台灣AI實力成為全球排名前五，致力於將台灣打造成AI島。

總統說，該中心將有助於培養台灣的核心AI人才，讓台灣的工程師和研究人員能與世界同步創新，共同開發下一世代的AI解決方案；同時也將促進Google與台灣產業之間的合作更加緊密、提升產業技術能力，鞏固台灣在全球AI供應鏈中的領先地位。他也相信這個中心將有助於促進台、美產業交流，並且促進台灣的經濟發展。

展望未來，總統指出，台灣將持續與Google以及全球志同道合的夥伴合作，在考量網路安全、隱私和社會信任的同時，努力確保AI技術惠及所有人。政府也將持續建立一個穩定、友善且創新的環境，促進更多樣化的跨領域合作。