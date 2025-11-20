Google宣布啟用北市首座AI基礎建設研發中心 強調持續深化投資台灣

Google在台北承德路成立AI基礎建設研發中心，總統賴清德到場祝賀。戴嘉芬攝



Google 今日（11/20）宣布位於北市承德路的 AI 基礎建設研發中心落成啟用，並舉辦開幕典禮，包括總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、數發部長林宜敬等政府官員，還有美國在台協會處長谷立言，和Google總部高階主管、台灣主管皆共同見證Google在台灣發展的下一個重要里程碑。

Google Cloud全球平台基礎建設研發副總Aamer Mahmood表示，Google的使命是讓 AI 照顧所有人，Google不但持續創新，且所有產品都建構在安全的基礎建設上，這是Google獨有的。Google軟硬體團隊與供應鏈緊密合作，而台灣擁有硬體建設所有關鍵要素，包括設計與工程人才，能貢獻最好的力量，像是Google在彰化的雲端資料中心，能把專案週期縮短40%。

他宣布這座新辦公室成為美國以外最大的AI基礎建設研發中心，在台北研發的技術將部署到全球資料中心。他強調在台灣的投資不只是開設辦公室，而是生態系統的投資，很榮幸與台灣產業深化合作，也感謝政府協助Google在台持續擴展業務。

Google Cloud平台研發總經理Greg Moore表示，這座AI基建研發中心集結上百位同事，他們是Google全球AI營運團隊的一員，這裡也有超過10座實驗室，對全球資料中心提供最佳後援。

Greg進一步指出，這座基建研發中心的開發工作以雲端基礎建設為主，包括TPU、電源、伺服器、主機板、散熱元件，還有軟體、資料儲存等，工程師的工作橫跨軟硬體領域，且將開發成果提供給全球資料中心使用。此外，ESG永續也是此中心的研發重點，工作人員致力開發新材料來降低能源使用。

Greg強調，這座研發中心展現Google十年來對台灣的投資承諾，包括2013年在彰化啟用首座資料中心，也持續購入綠電，今年更簽署首宗地熱購電協議。他強調，這些AI基建中心將為台灣創造1.9兆新台幣經濟價值。他也提到，Google與台灣供應鏈夥伴持續深化合作，包括全球最大的半導體晶圓代工廠，也與系統、主機板業者合作，與台灣夥伴深度連結。

媒體關注，Google下一座資料中心的進展，Google台灣則表示，目前沒有可分享的資訊，但強調，今日啟動的AI基建研發中心所有的開發成果會與全球各地的資料中心共享。

