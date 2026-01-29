Google封殺中國公司Ipidea住宅代理網 遏阻國家級駭客濫用

中國公司Ipidea利用電腦等設備建立代理網路，被駭客濫用，形成全球最大的殭屍網路之一。（美聯社）



Google近日針對中國大數據代理服務公司「Ipidea」發動重擊，透過聯邦法院命令將其幾十個網域下線，並移除幾百款相關Android應用程式，切斷Ipidea控制的住宅代理網路，預計影響超過九百萬台裝置。

研究人員指出，中國公司Ipidea利用手機、家用電腦等設備秘密建立代理網路，提供付費客戶匿名上網服務，同時也被駭客和國家級攻擊者濫用，形成全球最大的殭屍網路之一。Ipidea服務曾被用於大規模DDoS攻擊和入侵行動，成為資安及國安的雙重威脅。

華爾街日報報導，Google 28日表示，透過聯邦法院命令，已將屬於中國大數據代理服務公司「Ipidea」的幾十個網域從網際網路上移除。Google還有資安研究人員指出，這家神秘的中國公司長期素行不良，偷偷在幾百萬支手機、家用電腦和Android裝置上安裝危險軟體。

控制這些網域讓Google得以關閉Ipidea的公開網站以及技術後端，Ipidea以至少13個住宅代理（residential proxy）品牌名義運作，包括Ipidea、922 Proxy、Py Proxy和360 Proxy，這些品牌28日均已被下線。Google也採取措施，移除與Ipidea有關的幾百款Android應用程式。

這些行動將讓超過九百萬台Android裝置脫離Ipidea的網路。Google的行動鎖定所謂的「住宅代理」服務，住宅代理是由安裝在各類上網裝置上的應用程式組成，包括媒體播放設備、個人電腦和手機等。像是Ipidea的公司會將這些裝置的上網管道出租給付費客戶，讓他們能匿名上網。這些企業的運作方式類似網路版Airbnb租借頻寬，但裝置持有者通常不知情。

住宅代理成為國家級駭客掩蓋行蹤的工具

Google威脅情報小組首席分析師赫爾奎斯特（John Hultquist）指出，住宅代理近年已成為犯罪集團和國家級駭客掩蓋行蹤的工具。他表示：「這既是消費者問題，也是國安問題。它正在助長對美國最嚴重的威脅。」

Google表示，與俄羅斯有關的駭客組織「午夜暴雪」（Midnight Blizzard），曾利用住宅代理服務掩蓋它的行蹤，並被指控於2023年入侵微軟系統。

Ipidea發言人表示，該公司成立於2020年，總部位於中國，擁有幾百名員工。它的代理網路服務遍及全球220個國家，涵蓋「幾千萬台」裝置。她未透露總部所在的城市及公司執行長姓名。

根據專門追蹤住宅代理網路的「Spur Intelligence」共同創辦人基爾默（Riley Kilmer）的說法，大多數裝置使用者是在安裝手機遊戲或桌面軟體時，被偷偷安裝了住宅代理程式。他說：「如果你把手機帶到公司，且手機能存取公司的內部資源，任何代理使用者都能存取這些資源。」資安研究人員特別擔心住宅代理網路，因為近年來駭客利用這些網路入侵了幾百萬家庭。

駭客利用Ipidea漏洞控制兩百萬套系統

去年秋天，1群駭客發現Ipidea龐大網路中的幾百萬個裝置存在安全漏洞，利用這些漏洞，這群駭客控制至少兩百萬套系統，建立自己的巨型殭屍網路（botnet），並發動分散式阻斷服務攻擊（DDoS），以每秒數兆比特的垃圾資料癱瘓網站。





網路公司「Akamai」的資安研究員西曼（Chad Seaman）表示，這個名為「Kimwolf」的巨型殭屍網路，是史上最強大的殭屍網路之一。

