Google將永久停用暗網報告 官方坦言：實用性不足

Google將永久關閉暗網報告服務。示意圖。路透社



Google宣布將永久停用「暗網報告（Dark Web Report）」服務，這項功能主要是協助用戶檢查個人資料是否流入暗網，不過，因為「實用性不足」，Google決定讓它在2026年初正式畫下休止符。

暗網指的是無法透過一般搜尋引擎找到的網站，通常得靠特殊瀏覽器才能進入，常用於非法交易，像是被販售遭竊取的個人資訊。

沒辦法給積極因應做法

Google在2023年推出暗網報告的服務，定期掃描暗網是否出現用戶資料，包括電子郵件、電話號碼等，在發現異常時會進行提醒，一開始僅提供Google One訂閱用戶，2024年全面開放給有Google帳戶免費使用。

廣告 廣告

不過，推行3年下來，Google發現，用戶回饋指出，這項服務無法給出實際且明確可行的下一步建議，決定停用，預計2026年1月15日起停止對新的暗網進行掃描，於2月16日正式下線，過去監控的資料也會一併刪除。

接下來該怎麼保護個資？

Google表示，資源將轉做整合性更高、防護效果更明確的工具，建議用戶先使用既有的工具，如安全與隱私檢查、密碼管理工具及密碼檢查、使用通行金鑰與兩步驟驗證等。另外，還可用「與你相關的結果」功能，查詢並申請移除Google搜尋結果中出現的個人資訊。

更多太報報導

AI狂熱轉向冷思考？央行：看好AI實質基本面 變現疑慮與出口集中為隱憂

2026 CES 展「AI落地應用」畫重點！AMD蘇媽打頭陣、輝達高通英特爾同搶進

非自願離職者出售房地 若做了「這件事」就不適用20%房地合一稅