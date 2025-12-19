Google將永久停用這服務！ 暗網報告2026年全面下線

Google宣布將於2026年初停用暗網報告服務。（取自Unsplash）

Google正式宣布，將在2026年初永久停用「暗網報告（Dark Web Report）」服務，這項原本用來協助用戶檢查個人資料是否流入暗網的功能，即將走入歷史。Google坦言，該服務在實際使用上「實用性不足」，無法有效協助用戶採取後續行動，因此決定全面關閉。

所謂暗網，是指無法透過一般搜尋引擎瀏覽的網路空間，通常需使用特殊瀏覽器進入，常被用於非法交易，例如販售外洩的電子郵件、電話號碼或其他個人資料。Google於2023年推出暗網報告，會定期掃描暗網是否出現用戶資料，並在發現異常時發出提醒。這項功能最初僅限Google One訂閱用戶使用，2024年才全面開放給所有Google帳戶。

為什麼Google決定放棄這項服務？

Google說明，用戶回饋顯示，暗網報告只能告知「資料可能外洩」，卻無法提供明確、可執行的處理方式，導致用戶即使收到警示，仍不清楚該如何降低風險。經內部評估後，Google決定將資源轉向整合性更高、實際防護效果更明確的資安工具。

根據官方公告，暗網報告的退場將分為2個階段。2026年1月15日起，系統將停止掃描新的暗網資料外洩事件；到了2月16日，服務將全面下線，所有歷史監控紀錄也會同步刪除，用戶將無法再存取相關內容。

服務關閉後 用戶該怎麼自保？

Google建議，用戶可改用既有的安全與隱私工具，包括密碼管理員與密碼檢查功能，主動提醒並引導更換外洩或重複使用的密碼；通行密鑰則以生物辨識取代傳統密碼，降低被竊風險；另外，「與你相關的結果」功能也可協助移除搜尋結果中的個人資訊，強化整體帳戶防護。

