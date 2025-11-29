Google崛起衝擊最大竟不是輝達？專家點名「這公司」失去大語言模型第一寶座

Google的AI模型Gemini 3推出後大獲好評，連帶推動Google股價狂飆，更傳出Meta將在資料中心部署Google自研的TPU，投資人因此擔憂輝達龍頭地位不再。對此，財經作家游庭皓在網路節目《金臨天下》指出，市場上對於當前行情的泡沫疑慮仍存在，不過短期內看到的是內部資金存量轉移。目前從價位角度而言，投資人反而應尋找被錯殺、估值大幅下滑的股票。

游庭皓表示，針對Google的茁壯是否會威脅到過去Open AI建立的訂單和意向書，以及是否壓迫到輝達GPU的市佔率。從股價層面來看，Google母公司Alphabet股價直線向上衝，輝達股價卻開始往下落，而過往兩者是亦步亦趨，因為輝達許多訂單供貨給Google。現在市場上持續傳出Alphabet的TPU是否獲得Meta的訂單許可，接下來即將搶佔輝達的GPU市場，不過輝達25日發布相關聲明，表示樂見Google的成功，但輝達是領先一個時代。

游庭皓說明，TPU和GPU某種程度上不算同個世代產品，在使用產品層面GPU是繪圖、大語言模型皆可進行，不像Google的TPU專門做AI訓練。輝達目前的市場概況更偏好於印證TPU真實的市佔侵蝕，因為就算TPU獲得Meta訂單，目前全球市佔率仍不到5%，與輝達的95%相差懸殊，此為存量的懸殊。此外，就算TPU全球市佔率從5%上升至7%，輝達從95%下滑至93%，其總體營收也不會因此縮小，因為兩者目前都還在膨脹。

針對AI晶片接下來的競爭，游庭皓認為，硬體層面，輝達仍會保持很長一段時間的市佔率，而Alphabet此次的股價大漲並不威脅到輝達，反而更多是威脅到Open AI所簽訂的意向書。因為有大量的意向書和承諾皆圍繞著Open AI，現在已幾乎確定Open AI不是大語言模型的第一名寶座了，若持續被Google壓迫，反而Open AI佔部分科技股權重過高或訂單客戶過高的股票要因此小心。Alphabet只是破壞了大語言模型的競爭，但輝達仍擁有在算力層面的市佔。

