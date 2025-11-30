Google崛起衝擊輝達霸主地位？陳鳳馨觀察市場轉變：AI泡沫與否已非關注點

Google母公司Alphabet近期在AI領域發展強勁，使得投資人對輝達AI龍頭地位疑慮大增，連帶輝達股價下跌。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《東南西北龍鳳配》表示，市場現在處於驚弓之鳥，輝達應收帳款、庫存增加相當合理，還未達警示點。此外，Gemini 3恐威脅Open AI使用者地位，剝削輝達市佔率。

陳鳳馨指出，輝達19日盤後公佈財報，公佈當下亞洲市場相當興奮，輝達盤後股價狂漲5%，許多媒體稱輝達執行長黃仁勳打臉AI泡沫論，然而，20日輝達股價最後收盤下跌3%，且每天價格仍朝下跌方向，使得所有說輝達打臉AI泡沫的人，自己被打臉了。

陳鳳馨提到，同時美國報導稱華府正在討論輝達的H200晶片可銷往中國，H200為2022年的第七代晶片，現在已進入第八代的Blackwell，且Blackwell都已進入300，因此中國是否願意購買H200存在疑慮，這就是即便存在此利多，輝達股價仍下跌的原因。

投資大咖紛紛賣股票 輝達面臨市場高度警戒

陳鳳馨續指，輝達的應收帳款增加，與先前相比從230億大幅增加到330億。不覺得此為很危險的訊號，因為輝達營收從2025年成長62%，應收帳款成長44%，營收成長連帶營收帳款成長相當合理。而輝達存貨周轉天數從今年第1季55天上升到第2季的91天，又上升到第3季的103天，達到進入AI時代以來最高。增加原因存在不同說法，部分人認為增加的是原料，因為預期未來會大量售賣，因此必須囤積大量原料和半成品。也有部分人認為庫存增加，是因為輝達支持許多新創公司，輝達晶片尚未交付。目前為止，庫存增加是個趨勢，但還不到警示點，未到極危險的地方。

陳鳳馨說明，市場之所以會對輝達挑剔，因為有太多投資大咖賣掉輝達股票，除了矽谷傳奇創投家賣清輝達股票外，軟銀也出清輝達，使得市場開始抱持高度警戒。此外，META、甲骨文、亞馬遜等科技巨頭從9月以來發行9百億公司債，且自由現金正在大幅度的減少當中。其中最危險的為甲骨文，因為其財報狀況最不好，甲骨文CDS（信用違約交換）不斷上漲，代表現在從最脆弱的公司開始，已經出現對其維繫的疑慮訊號。

Gemini 3引爆科技圈 輝達市佔受挑戰

陳鳳馨提到，Google執行長Pichai警示，若AI泡沫破裂，包括Google在內沒有公司能倖免。Google內部調查，要想滿足AI服務需求，算力成長每半年就要翻1倍，其金額相當龐大。因此Google目前面臨兩難，一方面可能投資過度使得泡沫破滅，但若不進行AI軍備競賽恐會落後。

陳鳳馨表示，近日Gemini 3在全球科技圈引爆話題，Google財力雄厚，又有完整生態系，最後將威脅Open AI的使用者地位。此外，Gemini 3完全使用Google自己開發的TPU，TPU比輝達GPU成本少約70%，功耗小、效率高，雖無法完全取代輝達的GPU，但終究會侵蝕輝達的市佔率。

陳鳳馨指出，Alphabet開始逼著Open AI所有相關公司都受到重擊，因為Open AI可能未來投資會有困難，而輝達不會完全被取代，但會被剝削市佔率。現在輝達股價下跌，Alphabet股價不斷上漲，就是市場重新挑選贏家和輸家的戰爭。按照CNN恐懼、貪婪指標，現在已恐懼到極點，理論上會出現反彈，而24日美股確實開始反彈，不過僅為恐懼過頭之後的反彈。人工智慧現在關注的已不是泡沫與否，而是要關注誰會泡沫、誰會是未來贏家。

