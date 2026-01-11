Google帳戶小心被盜！美國10大熱門「受駭」平台排行曝 臉書、IG都上榜
現代社會科技發達，數位帳戶已成為現代人使用網路的「必要條件」，卻也淪為駭客眼中的肥羊。國外數據分析機構「Click Insight」最新公布一份研究報告指出，美國2024年11月至2025年10月期間，Google帳號以壓倒性的數據奪下全美最常受駭平台榜首。因Google帳號連結多項關鍵服務，被駭客視為獲取個人資料的「聖杯」，月均相關受駭搜尋量突破8.4萬次。
綜合外媒報導，國外數據分析機構「Click Insight」研究報告中，關於帳號遭駭、被盜用的相關搜尋中，以Google帳戶最多，平均每月超過8.4萬次，明顯高於其他平台。緊隨其後的是Meta旗下的社群龍頭Facebook，平均每月有逾4萬次受駭相關搜尋，而旗下另一個社群Instagram則排在第4名，有逾2.5萬次。
令人意外的是，知名遊戲平台Roblox竟奪下排行榜第3名，高於不少社群平台，分析後發現，Roblox有近四成用戶為13歲以下孩童，由於青少年族群資安意識較為薄弱，使其成為犯罪者輕易下手的目標。而Microsoft帳號則以1.86萬次的搜尋量，位居第5名。
該報告列出的前十名受駭平台還包括 Snapchat、Apple、Amazon、TikTok 以及熱門遊戲Fortnite。這顯示出無論是電子商務、社群互動還是線上遊戲，只要涉及用戶憑證與個資，皆處於駭客的威脅之下。資安專家對此強調，傳統的單一密碼已不足以應對現今的網路攻擊。
專家呼籲，保護數位資產的最佳防線是揚棄簡單密碼，並全面啟用雙重認證（2FA）。此外，建議民眾善用支援通行密鑰（Passkeys）的密碼管理員，透過生物辨識或硬體裝置進行身分驗證，才能在日益嚴峻的網路環境中，有效保障個人隱私與帳號安全。
2025美國十大熱門受駭平台排行榜，根據搜尋趨勢統計，前十名受駭平台依序如下：
1. Google
2. Facebook
3. Roblox
4. Instagram
5. Microsoft
6. Snapchat
7. Apple
8. Amazon
9. TikTok
10. Fortnite
