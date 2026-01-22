Google帳戶驗證要「上傳身分證」 消基會批：過度蒐集個資

消基會說明，接獲多名Google One訂閱戶反映，遭Google要求補交身分證明文件，但明明過往付款紀錄正常，卻在最新一期付款時遭提出額外要求，且未清楚說明蒐集目的與必要性。（圖／消基會）

近期有多名Google One訂閱用戶反映，帳戶在付款正常的情況下，卻遭系統暫停使用，並被要求上傳政府核發身分證件及含住址的帳單文件，否則恐面臨帳戶停權甚至資料刪除，對此消基會於今（22）日記者會上指出，相關要求已涉及個人資料過度蒐集，呼籲政府正視跨境數位平台的監理缺口。

消基會說明，接獲多名Google One訂閱戶反映，遭Google要求補交身分證明文件，但明明過往付款紀錄正常，卻在最新一期付款時遭提出額外要求，且未清楚說明蒐集目的與必要性，僅告知若未配合，帳戶將於指定期限後停權。

消基會指出，依《個人資料保護法》規定，個資蒐集應符合「特定目的」及「最小必要」原則，若僅涉及訂閱付款驗證，要求提供身分證與住址資料，顯已超出合理必要範圍，恐構成過度蒐集。

消基會指出，韓國電商酷澎2025年底就曾發生大規模個資外洩事件為，顯見即便大型企業蒐集大量個資，仍難完全避免內部或外部攻擊風險，一旦資料外洩，消費者所承擔的身分盜用、金融詐騙等風險，難以估計。

消基會提到，台灣現行制度對跨境數位平台的監管仍存在明顯缺口，由於多數平台未在台設立法人，主管機關往往僅能「函請說明」，缺乏實質裁罰與即時救濟機制，而消費者在帳戶遭停權或被要求補件時，也缺乏中文申訴管道。

消基會呼籲，政府應盡速修法，將跨境數位平台納入消費者保護與電子交易監理範圍，要求設立在地法律代表人，並明確限制驗證程序中的個資蒐集範圍。同時，也應建立跨部會的數位平台申訴機制，確保消費者權益不因企業設籍海外而落空。

