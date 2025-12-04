Google年度會展搜尋排行 台灣設計展、法老展入列

（中央社記者王寶兒台北4日電）搜尋引擎Google今天公布2025年度台灣「快速竄升展覽」排行榜，由台灣設計展、尚未開展的奇美博物館「埃及之王：法老」及「人也太好了吧」展囊括前3名。

2025年度「快速竄升展覽」排行榜的採計時間，從去年12月至今年11月18日。今年台灣設計展首度前進彰化奪下榜首，由經濟部與彰化縣政府共同舉行，參與團隊更創下台灣設計展歷年之最，共有超過700名設計師參與其中。

第2名則是預告將在2026年1月登場的「埃及之王：法老」展，這是奇美博物館攜手大英博物館帶來的重磅大展，奇美博物館在10月中旬發布預告即引爆討論，早鳥票10萬張開賣更是約1小時就迅速完售。

第3名「人也太好了吧」展自日本巡展移師來台，日本巡展時已累計突破70萬觀展人次，在社群中獲得廣大迴響，以字卡蒐羅不同生活瞬間引發觀眾共鳴，如「出門時總是第一個開啟地圖幫大家導航的人」、「跟小朋友比腕力時演得很認真其實偷偷放水的人」等，成為觀眾打卡熱門地標。

從榜單也可見日本知名IP展覽熱度驚人，如第4名的「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展」、揭密吉卜力工作室誕生契機的第6名「Animage雜誌和吉卜力展」、第7名的「蠟筆小新展」、第9名的「Hello Kitty展」等。（編輯：龍柏安）1141204