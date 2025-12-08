Google年度熱搜榜出爐 川普、大谷翔平都沒入榜 一次看2025年美國人關心什麼人、什麼事
Google發布《Year in Search 2025》年度搜尋排行榜，整理出2025年全球討論度最高、搜尋量出現大幅飆升的事件、人物與流行文化焦點。
今年美國搜尋量最高的關鍵字是查理．柯克（Charlie Kirk）。他是「美國轉折點」（Turning Point USA）創辦人，9月10日在猶他谷大學（Utah Valley University）演講時遭槍擊身亡，引發全美高度關注並推升搜尋熱度。
進入前五名的還包括 Netflix 熱門韓國動作奇幻電影 《KPop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）、爆紅收藏玩偶 Labubu、蘋果年度旗艦 iPhone 17，以及 7 月正式簽署成為法律的 《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）。
Google 並指出，今年美國搜尋量也因多起事件而急遽攀升，包括紐約市長當選人佐赫蘭．曼達尼（Zohran Mamdani）、中國人工智慧平台DeepSeek、政府關閉危機、FIFA世界俱樂部盃（FIFA Club World Cup），以及關稅政策等議題。
2025美國年度搜尋排行榜（美國地區）
‧最熱門搜尋（總榜）
1. 查理．柯克（Charlie Kirk）
2. 《KPop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）
3. Labubu
4. iPhone 17
5. 《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）
6. 佐赫蘭．曼達尼（Zohran Mamdani）
7. DeepSeek
8. 政府關閉（Government shutdown）
9. FIFA 世界俱樂部盃（FIFA Club World Cup）
10. 關稅（Tariffs）
‧最熱門新聞搜尋
1. 《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）
2. 政府關閉（Government shutdown）
3. 查理．柯克遇刺（Charlie Kirk assassination）
4. 關稅（Tariffs）
5. 「No Kings」抗議活動
6. 洛杉磯野火（Los Angeles fires）
7. 新任教宗選任（New Pope chosen）
8. 愛普斯坦文件（Epstein files）
9. 美國總統就職典禮（U.S. presidential inauguration）
10. 梅麗莎颶風（Hurricane Melissa）
‧最熱門人物搜尋
1. 佐赫蘭．曼達尼（Zohran Mamdani）
2. 泰勒．羅賓森（Tyler Robinson，刺殺查理．柯克嫌犯）
3. d4vd（歌手，名下車子內藏少女遺體）
4. 艾瑞卡．柯克（Erika Kirk，查理．柯克遺孀）
5. 教宗利奧十四世（Pope Leo XIV）
6. 希德爾．桑德斯（Shedeur Sanders，職業美式足球員）
7. 邦妮．布魯（Bonnie Blue，情色片演員，稱12小時「千人斬」）
8. 卡羅琳．李維特（Karoline Leavitt，白宮發言人）
9. 安迪．拜倫（Andy Byron，於Coldplay演唱會被意外捕捉到婚外情男主角）
10. 吉米．金莫（Jimmy Kimmel，查理．柯克被刺殺後失言的脫口秀主持）
‧最熱門電影搜尋
1. 《KPop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）
2. 《罪人》（Sinners）
3. 《麥塊電影》（The Minecraft Movie）
4. 《高爾夫球也瘋狂2》（Happy Gilmore 2）
5. 《雷霆特攻隊》（Thunderbolts）
6. 《F1》
7. 《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth）
8. 《絕命終結站：血脈》（Final Destination: Bloodlines）
9. 《Weapons》（暫譯：凶器）
10. 《驚奇4超人：第一步》（The Fantastic Four: First Steps）
‧最熱門逝世人物搜尋
1. 查理．柯克（Charlie Kirk，美國轉折點創辦人，遭槍擊身亡）
2. 金．哈克曼（Gene Hackman，奧斯卡影帝）
3. 奧齊．歐斯朋（Ozzy Osbourne，重金屬歌手）
4. 安妮．布瑞爾（Anne Burrell，廚師）
5. 黛安．基頓（Diane Keaton，奧斯卡影后）
6. 蜜雪兒．崔汀柏格（Michelle Trachtenberg，影星，曾主演《花邊教主》）
7. 教宗方濟各（Pope Francis）
8. 霍克．霍肯（Hulk Hogan，摔跤手）
9. 麥可姆-賈馬爾．華納（Malcolm-Jamal Warner，藝人）
10. 方．基墨（Val Kilmer，影星，曾主演蝙蝠俠）
‧最熱門演員搜尋
1. 佩德羅．帕斯卡（Pedro Pascal）
2. 馬拉凱．巴頓（Malachi Barton）
3. 沃頓．高金斯（Walton Goggins）
4. 潘蜜拉．安德森（Pamela Anderson）
5. 查理．辛（Charlie Sheen）
6. 艾瑞克．丹恩（Eric Dane）
7. 麥琪．麥迪遜（Mikey Madison）
8. 奧布麗．普拉札（Aubrey Plaza）
9. 亞當．山德勒（Adam Sandler）
10. 賈斯汀．巴爾多尼（Justin Baldoni）
‧最熱門運動員搜尋
1. 希德爾．桑德斯（Shedeur Sanders，美式足球員）
2. 泰倫斯．克勞福（Terence Crawford，拳擊手）
3. 庫柏．弗拉格（Cooper Flagg，2025年NBA選秀狀元）
4. 卡姆．斯卡特博（Cam Skattebo，美式足球員）
5. 麥卡．帕森斯（Micah Parsons，美式足球員）
6. 傑克森．達特（Jaxson Dart，美式足球員）
7. 蘇菲．坎寧安（Sophie Cunningham，職業女子籃球員）
8. 希洛．桑德斯（Shilo Sanders，美式足球員）
9. 傑倫．卡特（Jalen Carter，美式足球員）
10. 賈斯汀．羅斯（Justin Rose，職業高球員）
‧最熱門音樂人搜尋
1. d4vd
2. KATSEYE
3. 壞痞兔（Bad Bunny）
4. Sombr
5. 多奇（Doechii）
6. 強納斯兄弟（Jonas Brothers）
7. 亞歷克斯．華倫（Alex Warren）
8. 酷玩樂團（Coldplay）
9. NBA YoungBoy
10. 班森．布恩（Benson Boone）
‧最熱門影集搜尋
1. 《獵豔嬌妻》（The Hunting Wives）
2. 《白蓮花大飯店》（The White Lotus）
3. 《匹茲堡醫魂》（The Pitt）
4. 《夏日之戀一：說我喜歡你》（The Summer I Turned Pretty）
5. 《魷魚遊戲》（Squid Game）
6. 《人生切割術》（Severance）
7. 《黑幫領地》 （MobLand）
8. 《混沌少年時》（Adolescence）
9. 《安道爾》（Andor）
10. 《牠：歡迎來到德利鎮》（IT: Welcome to Derry）
‧最熱門 Podcast 搜尋
1. 《New Heights》
2. 《The Charlie Kirk Show》
3. 《IMO with Michelle Obama and Craig Robinson》
4. 《This Is Gavin Newsom》
5. 《Good Hang with Amy Poehler》
6. 《Khloé in Wonder Land》
7. 《The Severance Podcast》
8. 《The Rosary in a Year》
9. 《Unbothered》
10. 《The Bryce Crawford Podcast》
‧「小孩都在講什麼？」最熱門搜尋
1. 6-7
TikTok上的模糊梗，多半用來指一個「普通到有點無聊」的外貌或事情。
類似台灣會說「大概6、7分」那種評分語。
2. Sigma
超級流行的「Sigma 男」梗，意思是獨來獨往、不迎合群體、酷酷的男子氣概角色。
在迷因中常伴隨戲劇化 BGM（如 “GYAT” 音樂）。
3. 41
TikTok 的抽象數字梗，通常代表「尷尬」「怪怪的」「離譜」。
很多數字梗（41、21、14）都是小孩亂玩出來的抽象流行語。
4. Skibidi
來自《Skibidi Toilet》（華語圈俗稱《馬桶人》）宇宙，是美國小朋友爆紅的YouTube迷因動畫。
內容：會唱歌的馬桶 vs 攝影機頭人類戰爭。
越離譜越受小學生喜歡。
5. Ohio
來自「Ohio Final Boss」迷因，意思是只有在 Ohio（美國俄亥俄州）才會發生奇怪混亂的事。
在梗圖中 Ohio = 迷因的混沌世界。
6. Rizz
2023–2024 年風靡的 TikTok slang。
意思是 魅力、電力、把妹能力。
例如：
“He has rizz.” = 他很會把妹。
7. Good boy
「乖孩子」的字面意思，但在迷因中常被反諷、玩笑使用。
例如稱呼完全不乖的人為 good boy。
8. Skibidi toilet
就是上面提到的《Skibidi Toilet》迷因本體。
美國小學生最瘋的 YouTube 動畫系列。
9. Aura
TikTok 流行語，指 一個人的氣場、氛圍、能量。
常用在短影片中描述：
“He has main character aura.”（他有主角氣場）
10. Chat
來自實況文化，意思像在跟「聊天室」講話。
但在小孩社群裡常用來稱呼一群朋友：
“What do you think, chat?”（你們覺得呢，各位？）
Google補充指出，去年美國搜尋熱門項目包括總統大選、川普（Donald Trump）、《紐約時報》的益智遊戲《Connections》、紐約洋基隊，以及當時的副總統賀錦麗（Kamala Harris）等話題。
責任編輯：許詠翔
