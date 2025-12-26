Google年終訂閱優惠開跑 Google One、AI Pro新會員最低月付16元

【記者趙筱文／台北報導】Google年終祭出罕見訂閱優惠，針對首次訂閱的用戶，限時推出Google One與Google AI Pro折扣方案，涵蓋月繳體驗價與年繳優惠價。最低門檻下，新會員前3個月每月只要約16元，就能擴充Google帳戶雲端空間；若選擇整年度訂閱，整體費用也較原價大幅下修。

此次優惠中，Google One基本版100GB提供兩種選擇，月繳方案前3個月每月約16元，第四個月起恢復原價約65元；年繳方案則一次付320元，對照原價約780元，等同打了對折以上，平均每月約26元，適合主要用於備份照片、雲端硬碟檔案與Gmail郵件的用戶。

對於雲端空間需求較高的使用者，Google One進階版2TB同樣列入優惠，月繳前三個月每月約82.5元，之後恢復原價；年繳方案為1,650元，較原價3,300元直接半價，適合長期大量儲存需求。

除了一般雲端方案，Google也同步推廣Google AI Pro方案。該方案除包含2TB雲端空間外，還可使用進階的Gemini AI功能，鎖定有內容整理、文字生成、圖片製作等AI需求的用戶。新會員月繳前三個月每月約210元，原價為650元；年繳優惠價為3,250元，對照原價6,500元，折扣幅度接近六折。

此外，AI Pro支援家庭共享，最多可6人共用，若找齊成員分攤，平均每人每月約45元即可同時享有2TB空間與進階AI功能。

整體來看，Google此次年終優惠主打「先低價體驗、年繳更省」策略，適合仍在觀望雲端與AI訂閱服務的消費者入手。不過需注意，相關優惠僅限新會員，且月繳方案在優惠期滿後將恢復原價，消費者在訂閱前仍須評估自身使用需求與後續費用。

Another gift before 2026 🎁 For a limited time, new members get from 50% off the Google AI Pro annual plan (auto renews at the subscription price after offer ends). You'll get higher access to Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro, Deep Research, and 2TB of Cloud Storage. Plus, share… — G3mini (@GeminiApp) December 23, 2025

