Google想擴產400萬顆TPU難實現？關鍵竟卡在台積電 產能爆發得等到後年

Google原本被看好可藉由自家AI晶片TPU在2026年大舉搶進市場，市場甚至一度傳出其產量可能衝上400萬片。不過，受限於台積電CoWoS先進封裝產能，外界普遍預期Google恐怕要等到2027年，才有機會真正進入大規模量產階段，並大舉進軍AI晶片外銷市場。

據外媒報導指出，摩根士丹利12月1日發布最新報告，大幅上修對Google TPU的長期需求預估，預期2027年產量可達500萬顆。報告中並指出，若Google每對外銷售50萬顆TPU，就能挹注約130億美元營收，並使EPS增加0.40美元。

然而，富邦研究在Jefferies報告中提出較保守的看法，儘管市場盛傳Meta正與Google洽談，將自2026年起採購TPU，但若以2026年生產400萬片的市場傳言來看，台積電CoWoS的實際產能仍可能無法支撐。研究團隊依台積電CoWoS模組推估，Google TPU在2026年的產量大約落在310萬至320萬片，與樂觀預期仍存在明顯差距。

造成產能瓶頸的主因包括，台積電現有AP8廠已滿載；新建的AP7廠一期產能又被蘋果下一代處理器預先包下；至於AP7廠二期最快也要到2026年底才會開出，意味著無法支撐谷歌在2026年進行全面量產。

隨著台積電2027年產能逐步開出，Google TPU總產量有望提升至500萬至600萬片，較2026年產量幾乎翻倍。屆時，不僅可為Google兩大合作夥伴博通（Broadcom）與聯發科帶來更充裕的產能支援，也將成為Google正式進軍AI晶片外銷市場的關鍵轉折點。

