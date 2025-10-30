Google成長爆發！受惠台廠名單曝光 法人維持看好

Google與Apple在英國市佔率達90%至100%。 圖：翻攝自 LifeatGoogle IG（資料照）、翻攝自蘋果官網（示意圖)

[Newtalk新聞] 市場聚焦2025年第四季並展望2026年，對各大企業的業績表現及未來發展進行了詳細分析。隨著全球市場逐步回穩，多家企業顯示出穩定成長潛力，尤其在AI、雲端計算、資料中心等領域，技術革新與需求擴張成為關鍵驅動力。

以下是國泰證期今天(30日)早盤後解析市場聚焦熱門股的新動向：

1、Google

Alphabet 2025第三季財報表現優於預期，Google Cloud營收152億美元，QoQ 12%、YoY 34%，整體成長主要由新推出的AI功能以及穩定的數字廣告市場推動。3Q25資本支出達240億美元，QoQ 7.1%、YoY 41.2%，上修全年資本支出約7~9%至910–930億美元(先前為850億美元)，預計未來數季平均支出仍將維持高檔。雲端營收創高且AI硬體依舊供不應求，在大型CSP持續競爭下，持續擴張資本支出，主要受惠廠商包含鴻海、廣達、英業達等，維持看好鴻海、廣達。

2、光寶科

3Q25關稅代收付回沖減緩業外衝擊，4Q25 BBU帶動淡季不淡，研究部預估26年開始水冷系統與電源將逐步成長、帶動年增20%的資本支出，公司也已著手開始120億的無擔保公司債發行。電源櫃的高功率與高壓趨勢帶領公司在產品組合持續優化，機櫃搭配散熱的客製化的屬性，將有利於光寶在整合方案上的推動。估25/26年EPS為6.43/8.92元，初評為買進。

3、譜瑞-KY

3Q25 EPS 10.19元，營益率逆勢提高至18.6%，本業獲利符合預期，4Q25財測營收季減7-16%，毛利率42-46%，展望低於預期。譜瑞-KY仍是顯示器市場主要T-con關鍵玩家。透過旗下Spectra7，資料中心商機從伺服器內部，擴展到機櫃間互連，目前已過多家資料中心大廠採用，2026年業績將大幅成長。估25/26年EPS為35.84/44.40元，維持買進評等。

4、聯亞

聯亞2025第三季受認證費用支出增加，獲利不如預期；2025第四季雖逐漸不受基板管制影響，但未見強勁營收成長動能。受惠資料中心高階800G產品出貨增加，電信產品需求亦持穩，聯亞25年與26年因有美系與中系資料中心客戶矽光產品需求支撐，營運回升並轉虧為盈，估25/26年EPS為4.14/7.15元，維持中立評等。

5、智易

智易2025第三季整體營收138.08億( 2.6%YoY)符合預期，毛利率15.3%，營業費用增加主因新產品開案增加與擴充研究人員。由於有匯兌回沖利益挹注，稅後淨利7.45億高於預估之7.36億，EPS 3.42元獲利續創新高。考量25年與26年營運可望創高，維持買進評等。

6、達發

達發公布2025第三季財報，營收56.3億元(QoQ 2%，YoY 1%)，毛利率52.1%，營益率15.6%，EPS 5.0元(QoQ 8%，YoY-2%)，整體表現優於預期。展望未來，4Q25為傳統淡季，估營收將QoQ-5~10%，YoY 6~11%，估2025-2026年EPS 17.09元/22.05元，維持買進。

7、台達電

新一代高壓系統帶動規格升級台達電第3季表現紅不讓，營收連續3個月改寫歷史紀錄，合計第3季營收1503.17億元(YoY 33.9%)，3Q25毛利率34.87%(YoY-0.06ppts)，每股純益已達16.47元。將透過子公司以總金額50.24億日圓（約新台幣10.34億元），收購日本Noda RF（簡稱NRF）公司90.23%股權，加上原持股，台達電將100%持有NRF。估25/26年EPS 21.35/33.36元，維持買進。

8、聯發科

聯發科Q3營收優於預期4.4%，主因手機SoC銷售成長，旗艦SoC天璣9500客群提升。預估Q4營收季增2%，全年SoC出貨年增約8%。Google TPU已完成tape-out，預計明年Q3貢獻約8億元營收。明年營收估年增17.3%，達7000億元，維持買進評等。

9、貿聯-KY

貿聯今年前九月營收達514.4億元，年增近30%，已接近去年全年水準，顯示AI與車用線束雙引擎持續發揮效益。研究部預估2026年貿聯營收達802.6億( 17.5% YoY)，考量高毛利HPC、半導體設備比重將進一步提升帶動產品組合轉佳，完全稀釋後EPS為52.45元。考量AEC出貨持續強勁以及HVDC架構下帶動Power相關產品應用規格升級，整體獲利/評價仍有上修空間，維持買進建議。

