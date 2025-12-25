Google打算把Pixel 10的Magic Cue簡化版推廣到Android手機生態系

Google在推出Pixel 10系列手機時，推出一項稱為Magic Cue的功能，該功能透過AI以使用者的習慣、位置、行事曆計畫等資訊提供建議，根據Android Authority指稱，Google開始在Android的測試版本提供一項名為「Contextual Suggestions」(暫譯：情境建議)的功能，幾乎就是Magic Cue的簡化版本。

情境建議的功能與Magic Cue相當類似，同樣根據用戶的活動與位置結合應用程式與服務提供建議，功能的描述也以健身房情境為範例，表示當用戶到健身房會自動播放手機內音樂服務的健身歌單，或是當用戶習慣在特定時刻將運動賽是透過手機投射到電視，後續手機會在同一時段跳出手機投射電視的建議。

目前情境建議功能正透過Google Play的 25.49.32測試版本推播中，但並非所有申請測試版的用戶都已經收到。

該項功能也同樣可設定隱私權限，能夠關閉像是上下文建議、分享個人資訊等隱私資訊，不過本身強調這些偏向個人資訊的內容都會存放在手機的加密空間進行運算，資料不會主動外流(除非在回報錯誤時允許將相關資訊傳出)，同時暫存資料會在60天內刪除。

其實三星手機目前也有類似Magic Cue的Now Brief功能，然而目前無論是Magic Cue或是Now Brief，似乎都未在用戶之間引起共鳴，透過把類似的功能藉情漸建議服務擴大到更龐大的Android生態系是否有助於推廣這樣的概念也還令人好奇，但倘若蘋果也推出類似的功能，那狀況恐怕又會大為不同。

