Google技術副總裁評美國AI國策：關鍵在負責任地投資與使用

面對部分美國國會議員呼籲放慢人工智慧（AI）發展腳步的聲音，Google隱私、安全與保障工程副總裁洛伊．漢森（Royal Hansen）近日公開回應，強調美國不應因疑慮而選擇停滯，而是要在確保安全與責任的前提下持續投資與推進AI技術，避免在全球科技競逐中落後於其他國家。



漢森是在電視節目《週日簡報》中，針對AI政策與產業發展發表看法。他指出，真正的關鍵不在於是否發展AI，而是在於如何負責任地投資與使用這項技術。他認為，只要妥善運用，AI在多個關鍵領域都能帶來實質效益，包括能源生產、醫療照護以及科學研究等，這些都是攸關國家競爭力與公共利益的重要面向。



政府與產業須強化防護機制與民眾教育



在談到風險控管時，漢森特別點出網路資安的重要性。他表示，AI確實可能被不肖人士或駭客利用，但這並不代表應該全面踩煞車，反而更凸顯政府與產業必須同步強化防護機制與民眾教育。他指出，網路資安是一個必須同時兼顧創新與安全的領域，一方面要防範技術被濫用，另一方面也要協助社會大眾理解並正確使用AI工具。

在具體政策與應用層面，漢森將能源視為AI發展的核心重點之一，並提到「創世紀任務」（Genesis Mission）這項跨部會合作計畫。該倡議由科技業者、能源部以及白宮科技政策體系共同推動，目標在於加速AI在科學研究與能源問題上的實際應用。

這項計畫是在上個月由美國總統川普簽署啟動，政策核心在於結合AI與前沿科技，提升國家實驗室與研究機構的科研效率，並藉此強化美國在全球科技版圖中的領先地位。相關協調與政策規劃，則由白宮科技政策辦公室（White House Office of Science and Technology Policy）參與推動。

AI在網路資安防禦應用逐步成形



漢森形容，這類計畫正是AI與能源結合的代表案例。他指出，聯邦政府轄下的國家實驗室匯聚了全球最頂尖的科學家，若能進一步導入AI、量子科技等新工具，將有機會加速破解長期存在的能源難題，進而形成正向循環，讓科學研究、能源效率與整體創新能力同步提升。

除了能源領域，漢森也提到，AI在網路資安防禦上的應用已逐步成形。隨著攻擊者開始利用AI提升攻擊規模與精準度，企業與政府機構同樣透過AI驅動的防護系統，進行即時監測與大規模防禦。他指出，這場攻防競賽已經展開，關鍵不在於是否使用AI，而在於誰能更有效地將技術導向公共安全與系統韌性。



