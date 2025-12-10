Google推出三款智慧眼鏡 從AI助理到顯示款都有

【記者趙筱文／台北報導】Google正式跨入智慧眼鏡戰場。Google日前於《The Android Show XR Edition》活動中，首度對外揭露 Android XR 的實際產品方向，並確認未來智慧眼鏡將不再只是概念展示，而是進入實際商品化階段，最快於2026年陸續推出。

不同於過去Google Glass的實驗性定位，Google這次選擇結盟策略，攜手三星負責平台與技術整合，同時與Gentle Monster、Warby Parker等眼鏡品牌合作設計，強調外型、配戴舒適度與日常實用性，試圖讓智慧眼鏡真正成為可全天使用的穿戴裝置。

從目前透露的方向來看，Google規劃至少三種不同型態的智慧眼鏡產品。其中入門款是相近於大家熟悉的Meta Ray-Ban定位，不提供螢幕顯示，而是以AI語音與視覺輔助為核心，透過鏡框內建的麥克風、相機與揚聲器，讓使用者可直接向Gemini詢問眼前環境、進行即時翻譯或記錄生活畫面，主打「免掏手機」的使用情境。

進階款式則會加入單邊鏡片顯示設計，能在視線中呈現導航路線、訊息提醒或即時字幕等資訊，進一步強化資訊即時性。Google強調，這類產品仍以手機作為主要運算中心，眼鏡本身則扮演延伸介面角色，整體體驗由Android XR平台串接。

另一個也同樣受到關注的是，Google預告一款代號為「Project Aura」的有線智慧眼鏡，將與XREAL合作開發。該產品定位偏向生產力應用，可透過連接線將電腦畫面延伸至虛擬空間，讓多個視窗疊加於現實環境中，適合工作、教學或操作指引等場景，相關細節預計於明年公布。

Google並未避諱競爭態勢，直言智慧眼鏡市場已進入新一輪卡位期。目前Meta已推出多款AI眼鏡產品，Apple也傳出最快2026年加入戰局。Google希望透過Android XR與Gemini的整合，加上跨品牌合作策略，搶占AI穿戴裝置的下一個入口。

