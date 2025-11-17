Google推出新工具Code Wiki！AI幫你「讀懂」程式碼、還能畫架構圖，快速提升開發效率！

重點一： Google 發表 Code Wiki 工具，利用 AI 自動掃描並生成結構化維基文件，確保文件隨程式碼變更即時更新，解決開發效率痛點。

重點二： 平台內建 Gemini 聊天機器人，提供針對儲存庫的即時問答，並能自動繪製架構圖與序列圖，將靜態閱讀轉為互動式探索。

重點三： 針對企業內部難以維護的舊有程式碼，Google 計劃推出 Gemini CLI 擴充功能，支援本地端與私有儲存庫操作，目前已開放候補登記。

開發軟體時，「閱讀既有程式碼」是一個非常耗時耗力的高成本工作。為此，Google 近日宣布推出全新平台——Code Wiki，這項工具旨在讓靜態文件轉化為持續更新的結構化維基，透過 AI 技術自動掃描完整的程式碼儲存庫（Repository），並且每次程式碼有變更後，都會重新生成結構化文件，確保說明文件與程式碼始終保持同步。

Google 強調，開發者的時間應專注於構建功能，而非解讀過時的文件；Code Wiki 不僅能大幅降低新進人員的學習門檻，也能讓資深開發者能更快速地掌握複雜的程式庫。

Code Wiki 的特色是什麼？

簡單來說，Code Wiki 透過自動化分析，將極度複雜的原始碼轉化為一個結構清晰、易於理解的知識庫。這就像是為你的專案配備了一本無需手動編寫的百科全書。它的運作基於以下四個核心功能：

自動分析與組織： Code Wiki 會掃描整個程式碼庫，自動分析所有檔案，並將其整理成按主題、元件 (Components) 和功能分類的頁面。

與程式碼同步更新： 這是最大的亮點。每當有開發者提交新的程式碼變更時，Code Wiki 會自動重新生成相關文件，確保文件與程式碼始終同步。

Gemini 提供 AI 問答： 平台內建Gemini AI聊天機器人。使用者可以直接用自然語言提問，它會基於最新生成的 Wiki 內容，提供精準且附有上下文 (Context-aware) 的回答，而非通用的建議。

自動生成架構圖： 針對文字難以描述的複雜邏輯，工具能自動生成架構圖、類別圖和序列圖 ，無需用戶手動繪製。

Code Wiki 圖/Google

傳統上，新人入職可能需要資深成員耗費數週進行人工指導，有了 Code Wiki，新手可以在短時間內自主學習並掌握專案架構，大幅降低溝通成本。此外，在許多企業中，常有如同「數位遺址」般的舊程式碼，原開發者早已離職，導致舊有的程式碼沒人敢碰也沒人懂。Code Wiki 能自動探勘並解釋這些被遺忘的程式碼，讓維護工作變得更輕鬆。即便是經驗豐富的工程師，在評估新的開源函式庫時也需要時間閱讀文件，Code Wiki 能快速生成知識庫，推進資深人員掌握新技術的過程。

如何開始使用Code Wiki？

Code Wiki 已對外開放，可以透過公開預覽版使用。至於企業內部的私有儲存庫 （Private Repos），Google 計畫開發 Gemini CLI 擴充功能，讓團隊在本地端安全地運行此系統，無需將私有代碼上傳至公開平台，目前開放加入候補名單 (Waitlist)，可先至官網進行登記。

資料來源：Google

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/黃若彤

