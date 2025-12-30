Google推出「Learn Your Way」實驗計畫：AI教科書讓學習成效＋9%，死讀書將走入歷史？

無論是蒸汽時代的教室，還是數位時代的螢幕，一個場景似乎從未改變： 學生們翻閱著千篇一律的教科書。雖然內容不斷迭代，但其「一體適用」的本質卻百年未變。

然而，當生成式AI（Gen-AI）能夠理解上下文、生成多樣化內容時，打造一本能適應每個學習者獨特需求的「活」教科書，已不再是遙不可及的夢想。

Google旗下專注於教育的LearnLM團隊，近日推出 Learn Your Way（互動學習體驗）功能，直接用 AI 生成兼具個人化與多模態的教科書內容。

廣告 廣告

系統先依年級與興趣重寫文本，再延伸出心智圖、投影片與旁白、音訊課、分段測驗等多種呈現。Google官方實測顯示，在 60 名高中生的隨機對照研究中，使用 Learn Your Way 的學生，立即測驗平均高 9%，3–5 天後的保留測驗也高 11%（78% vs 67%），學習成效與記憶維持都更好。

Learn Your Way 介面 圖/Learn Your Way

這意味著，過去時常在科幻片中出現的「AI教師」場景，其依學生個體差異生成100%客製化教材，已經悄悄出現現實版本。

傳統教育的最大痛點：一種內容，要適用於所有人

先來談談傳統教科書的痛點。

其核心困境，在於作為一種「一體適用」媒介的根本性限制。意思是，無論是內容的呈現方式、更新速度，還是與學生的互動，都極度僵化。而要為不同的受眾手動創建客製化版本，其所需的人力與時間成本高昂到不切實際，更遑論要規模化地適應成千上萬學生的個體需求。

在這種模式下，教育現場的衝突每天都在上演：

天賦異禀的學生 ，因內容過於淺顯而感到無聊，他們的求知慾被標準化的進度條所束縛。

進度落後的學生 ，因無法跟上統一的節奏而感到挫敗，學習的信心在一次次困惑中被消磨殆盡。

盡心盡力的教師，則常常分身乏術，難以在有限的課堂時間內，為每一個學生提供針對性的輔導。

這個困境的核心在於規模化與個人化的矛盾。我們渴望因材施教，但傳統工具卻將我們鎖死在工業化的教育流程中。

面對這個看似無解的規模化難題，Google的LearnLM團隊在哪裡找到了轉捩點？

從「內容灌輸」到「體驗設計」的思維革命

轉捩點發生在LearnLM團隊意識到，隨著以 Gemini 2.5 Pro 為代表的Gen-AI技術的成熟，打造一本靈活且深度個人化的教科書「事實上已觸手可及」（in fact within reach）。他們意識到，解方的關鍵不在於簡單地用AI生成更多內容，而在於從根本上改變學習的「體驗」。

為此，他們提出了一個優雅且強大的「兩步走」策略框架：

深度個人化： 首先，AI會像一位貼心的翻譯官，將原始的、標準化的教科書內容，根據學習者的特定屬性（如年級、興趣）進行重寫。 多元化呈現： 接著，AI會將這份個人化後的文本，轉化為多種不同的學習模態，如幻燈片、音訊課、心智圖等，讓學習者可以自由選擇最適合自己的吸收方式。

這個順序至關重要：先將文本個人化，是確保所有後續的內容轉換（無論是幻燈片還是音訊）都能從根本上為使用者量身訂做的基石。這確保了整個學習體驗的連貫性與針對性。

這就像一位頂級私人教練，第一步是精準評估你的身體狀況（個人化），第二步是為你設計一套包含有氧、力量、伸展的立體訓練方案（多重呈現）。

基於這一理念，一個名為「Learn Your Way」的實驗性學習體驗應運而生，它解構了傳統的學習流程。

Google如何讓教科書「活」起來？

Learn Your Way系統的核心，是將靜態的書本內容，轉化為一個動態、互動的學習生態。其策略可以拆解為環環相扣的三大步驟。

第一招：讀懂人心

Learn Your Way的第一個核心能力，是讓知識主動走向學習者。系統會根據兩個關鍵屬性，重塑教科書的語言：

年級水平： AI會自動調整文本的用詞難度和句式結構，使其符合學生的閱讀能力。

個人興趣： 系統會邀請學生選擇自己的興趣（如運動、音樂、美食），並將抽象的學術概念與這些興趣巧妙結合。

例如，在解釋「牛頓第三運動定律」時，系統可以為一個熱愛籃球的11年級學生生成這樣的描述：「如果你運過球，你就會注意到，即使你用力向下推球，地板也會把球推回你的手中。」而對於一個喜歡藝術的5年級學生，同樣的定律則變成了：「如果你用畫筆用力按在畫布上，它會彎曲！畫筆在推動畫布，而畫布也同時在推回你的畫筆。」

Learn Your Way 的生成策略 圖/Learn Your Way

同樣，在解釋市場經濟原理時，系統不僅能將其比喻為學生熟悉的「足球轉會市場」，更能生成一張動態圖解：

Learn Your Way 的生成範例 圖/Learn Your Way

這種做法的深刻之處在於，它將新知識與學習者已有的認知網絡相連接，極大地降低了理解門檻，並點燃了學習的內在動機。

換言之，真正的個人化學習，不是給你看你想看的，而是用你聽得懂的語言，講你必須懂的知識。

第二招：知識變形

在個人化文本的基礎上，Learn Your Way進一步將單一的文字，轉化為豐富的多媒體學習模態，讓學習者可以根據自己的偏好和場景自由切換。這背後的科學依據是學習科學中的「雙重編碼理論」（dual coding theory），該理論指出，透過多種表徵形式來呈現同一概念，可以強化心智模型，讓記憶更深刻。

Learn Your Way提供的核心轉換形式包括：

幻燈片與旁白： 將核心內容整理成簡潔的投影片，並搭配由AI生成的自然旁白，模擬一堂生動的微型課程。

音訊圖文課： 模擬一場師生間的對話，其精妙之處在於，這場對話是由兩個 獨立的Gemini「人格」 （一個扮演老師，一個扮演學生）迭代生成。這創造出極為逼真的互動，虛擬「學生」甚至可能會提出一些常見的錯誤觀念，讓講解更具針對性。

心智圖： 將複雜的知識體系，以層級分明的視覺化心智圖呈現，幫助學習者快速建立對全局的理解。

視覺化圖解： AI還能生成教學圖解，值得注意的是，團隊發現通用圖像模型難以生成簡潔有效的教學圖片，因此他們特別微調了一個專用模型來完成這項任務，確保圖像的教學品質。

第三招：沉浸式互動

Learn Your Way最徹底的顛覆，是將傳統的單向閱讀，變為一個充滿互動的「沉浸式文本」（Immersive Text）。在個人化的文本中，巧妙地嵌入了多種互動元件，將被動接收轉化為主動探索。

時間軸（Timeline）： 當內容涉及歷史事件或步驟流程時，系統會自動生成一個視覺化的時間軸，學習者甚至可以透過拖放互動來練習排序，將認知負荷降到最低。

記憶輔助（Memory Aid）： 針對需要背誦的知識點（如生物分類），系統能即時生成巧妙的「記憶口訣」（mnemonics），將枯燥的記憶任務遊戲化。

嵌入式問題（Embedded Questions）： 在文本的關鍵段落旁，會出現一個小問號圖示。學習者點擊後，會彈出一個與該段內容緊密相關的選擇題。這種即時的提問與反饋，將閱讀行為轉化為主動思考。

章節測驗（Quizzes）： 在學完一個章節後，系統會動態生成測驗。完成後，學習者不僅能看到分數，更會收到一份包含「優點（Glows）」和「待改進點（Grows）」的針對性回饋。這不僅是為了測試，更是為了引導學生進行「自我調節學習」（self-regulated learning），清晰地看到自己的強項與盲區。

那麼，這套看似完美的理論，在真實世界的學生身上，效果究竟如何？

一場漂亮的數據勝利

為了驗證Learn Your Way的真實效果，Google進行了一項嚴謹的隨機對照試驗，將60名15-18歲的學生分為兩組：一組使用Learn Your Way，另一組使用傳統的數位閱讀器（Digital Reader）學習相同的陌生章節。結果令人振奮。

在學習成效方面，Learn Your Way組的表現全面超越了對照組：

評估類型 Learn Your Way Digital Reader 即時評估表現 77% 68% 記憶留存表現（三天後） 78% 67%

這組數據清晰地表明，AI增強的學習體驗不僅提升了即時的理解力，更顯著增強了知識的長期記憶。而在主觀體驗上，差距同樣顯著。當被問及「是否覺得工具使用起來很愉快」時，高達90%的Learn Your Way使用者表示同意，而對照組的這一比例僅為57%。

但Google團隊也在報告中坦言，由於Learn Your Way是一個包含多種功能的複合系統，目前的研究尚無法明確指出，究竟是哪一個特定功能（例如測驗、多模態轉換或個人化文本）對學習成效的貢獻最大。

儘管如此，這場漂亮的數據勝利，標誌著我們的學習工具，正在經歷一次深刻的進化：從被動的「資訊容器」，蛻變為一個懂你的「個人化學習嚮導」。

可以確定的是，我們正處於一個新時代的開端：AI將不再僅僅是回答問題的工具，它將成為每個學習者身邊最忠實、最智慧的夥伴，並用你最熟悉的方式傳遞知識。

使用AI，也許是當代學生最大的特權（privilege）之一。

延伸閱讀：影片｜黃仁勳也大推的學習法！一個提示詞讓ChatGPT變專屬家教，4步驟＋完整英文提示詞一次收

資料來源：Google、Learn Your Way

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

更多報導

怎樣使用AI才聰明？4個讓你腦力激盪的提示詞，快收藏起來！

不只是等台積電下單！揭密崇越科技日本布局：11人前鋒小團隊，打進九州在地半導體圈