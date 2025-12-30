Google推出「Learn Your Way」實驗計畫：AI教科書讓學習成效＋9%，死讀書將走入歷史？
無論是蒸汽時代的教室，還是數位時代的螢幕，一個場景似乎從未改變： 學生們翻閱著千篇一律的教科書。雖然內容不斷迭代，但其「一體適用」的本質卻百年未變。
然而，當生成式AI（Gen-AI）能夠理解上下文、生成多樣化內容時，打造一本能適應每個學習者獨特需求的「活」教科書，已不再是遙不可及的夢想。
Google旗下專注於教育的LearnLM團隊，近日推出 Learn Your Way（互動學習體驗）功能，直接用 AI 生成兼具個人化與多模態的教科書內容。
系統先依年級與興趣重寫文本，再延伸出心智圖、投影片與旁白、音訊課、分段測驗等多種呈現。Google官方實測顯示，在 60 名高中生的隨機對照研究中，使用 Learn Your Way 的學生，立即測驗平均高 9%，3–5 天後的保留測驗也高 11%（78% vs 67%），學習成效與記憶維持都更好。
這意味著，過去時常在科幻片中出現的「AI教師」場景，其依學生個體差異生成100%客製化教材，已經悄悄出現現實版本。
傳統教育的最大痛點：一種內容，要適用於所有人
先來談談傳統教科書的痛點。
其核心困境，在於作為一種「一體適用」媒介的根本性限制。意思是，無論是內容的呈現方式、更新速度，還是與學生的互動，都極度僵化。而要為不同的受眾手動創建客製化版本，其所需的人力與時間成本高昂到不切實際，更遑論要規模化地適應成千上萬學生的個體需求。
在這種模式下，教育現場的衝突每天都在上演：
天賦異禀的學生，因內容過於淺顯而感到無聊，他們的求知慾被標準化的進度條所束縛。
進度落後的學生，因無法跟上統一的節奏而感到挫敗，學習的信心在一次次困惑中被消磨殆盡。
盡心盡力的教師，則常常分身乏術，難以在有限的課堂時間內，為每一個學生提供針對性的輔導。
這個困境的核心在於規模化與個人化的矛盾。我們渴望因材施教，但傳統工具卻將我們鎖死在工業化的教育流程中。
面對這個看似無解的規模化難題，Google的LearnLM團隊在哪裡找到了轉捩點？
從「內容灌輸」到「體驗設計」的思維革命
轉捩點發生在LearnLM團隊意識到，隨著以 Gemini 2.5 Pro 為代表的Gen-AI技術的成熟，打造一本靈活且深度個人化的教科書「事實上已觸手可及」（in fact within reach）。他們意識到，解方的關鍵不在於簡單地用AI生成更多內容，而在於從根本上改變學習的「體驗」。
為此，他們提出了一個優雅且強大的「兩步走」策略框架：
深度個人化： 首先，AI會像一位貼心的翻譯官，將原始的、標準化的教科書內容，根據學習者的特定屬性（如年級、興趣）進行重寫。
多元化呈現： 接著，AI會將這份個人化後的文本，轉化為多種不同的學習模態，如幻燈片、音訊課、心智圖等，讓學習者可以自由選擇最適合自己的吸收方式。
這個順序至關重要：先將文本個人化，是確保所有後續的內容轉換（無論是幻燈片還是音訊）都能從根本上為使用者量身訂做的基石。這確保了整個學習體驗的連貫性與針對性。
這就像一位頂級私人教練，第一步是精準評估你的身體狀況（個人化），第二步是為你設計一套包含有氧、力量、伸展的立體訓練方案（多重呈現）。
基於這一理念，一個名為「Learn Your Way」的實驗性學習體驗應運而生，它解構了傳統的學習流程。
Google如何讓教科書「活」起來？
Learn Your Way系統的核心，是將靜態的書本內容，轉化為一個動態、互動的學習生態。其策略可以拆解為環環相扣的三大步驟。
第一招：讀懂人心
Learn Your Way的第一個核心能力，是讓知識主動走向學習者。系統會根據兩個關鍵屬性，重塑教科書的語言：
年級水平： AI會自動調整文本的用詞難度和句式結構，使其符合學生的閱讀能力。
個人興趣： 系統會邀請學生選擇自己的興趣（如運動、音樂、美食），並將抽象的學術概念與這些興趣巧妙結合。
例如，在解釋「牛頓第三運動定律」時，系統可以為一個熱愛籃球的11年級學生生成這樣的描述：「如果你運過球，你就會注意到，即使你用力向下推球，地板也會把球推回你的手中。」而對於一個喜歡藝術的5年級學生，同樣的定律則變成了：「如果你用畫筆用力按在畫布上，它會彎曲！畫筆在推動畫布，而畫布也同時在推回你的畫筆。」
同樣，在解釋市場經濟原理時，系統不僅能將其比喻為學生熟悉的「足球轉會市場」，更能生成一張動態圖解：
這種做法的深刻之處在於，它將新知識與學習者已有的認知網絡相連接，極大地降低了理解門檻，並點燃了學習的內在動機。
換言之，真正的個人化學習，不是給你看你想看的，而是用你聽得懂的語言，講你必須懂的知識。
第二招：知識變形
在個人化文本的基礎上，Learn Your Way進一步將單一的文字，轉化為豐富的多媒體學習模態，讓學習者可以根據自己的偏好和場景自由切換。這背後的科學依據是學習科學中的「雙重編碼理論」（dual coding theory），該理論指出，透過多種表徵形式來呈現同一概念，可以強化心智模型，讓記憶更深刻。
Learn Your Way提供的核心轉換形式包括：
幻燈片與旁白： 將核心內容整理成簡潔的投影片，並搭配由AI生成的自然旁白，模擬一堂生動的微型課程。
音訊圖文課： 模擬一場師生間的對話，其精妙之處在於，這場對話是由兩個獨立的Gemini「人格」（一個扮演老師，一個扮演學生）迭代生成。這創造出極為逼真的互動，虛擬「學生」甚至可能會提出一些常見的錯誤觀念，讓講解更具針對性。
心智圖： 將複雜的知識體系，以層級分明的視覺化心智圖呈現，幫助學習者快速建立對全局的理解。
視覺化圖解： AI還能生成教學圖解，值得注意的是，團隊發現通用圖像模型難以生成簡潔有效的教學圖片，因此他們特別微調了一個專用模型來完成這項任務，確保圖像的教學品質。
第三招：沉浸式互動
Learn Your Way最徹底的顛覆，是將傳統的單向閱讀，變為一個充滿互動的「沉浸式文本」（Immersive Text）。在個人化的文本中，巧妙地嵌入了多種互動元件，將被動接收轉化為主動探索。
時間軸（Timeline）： 當內容涉及歷史事件或步驟流程時，系統會自動生成一個視覺化的時間軸，學習者甚至可以透過拖放互動來練習排序，將認知負荷降到最低。
記憶輔助（Memory Aid）： 針對需要背誦的知識點（如生物分類），系統能即時生成巧妙的「記憶口訣」（mnemonics），將枯燥的記憶任務遊戲化。
嵌入式問題（Embedded Questions）： 在文本的關鍵段落旁，會出現一個小問號圖示。學習者點擊後，會彈出一個與該段內容緊密相關的選擇題。這種即時的提問與反饋，將閱讀行為轉化為主動思考。
章節測驗（Quizzes）： 在學完一個章節後，系統會動態生成測驗。完成後，學習者不僅能看到分數，更會收到一份包含「優點（Glows）」和「待改進點（Grows）」的針對性回饋。這不僅是為了測試，更是為了引導學生進行「自我調節學習」（self-regulated learning），清晰地看到自己的強項與盲區。
那麼，這套看似完美的理論，在真實世界的學生身上，效果究竟如何？
一場漂亮的數據勝利
為了驗證Learn Your Way的真實效果，Google進行了一項嚴謹的隨機對照試驗，將60名15-18歲的學生分為兩組：一組使用Learn Your Way，另一組使用傳統的數位閱讀器（Digital Reader）學習相同的陌生章節。結果令人振奮。
在學習成效方面，Learn Your Way組的表現全面超越了對照組：
評估類型
Learn Your Way
Digital Reader
即時評估表現
77%
68%
記憶留存表現（三天後）
78%
67%
這組數據清晰地表明，AI增強的學習體驗不僅提升了即時的理解力，更顯著增強了知識的長期記憶。而在主觀體驗上，差距同樣顯著。當被問及「是否覺得工具使用起來很愉快」時，高達90%的Learn Your Way使用者表示同意，而對照組的這一比例僅為57%。
但Google團隊也在報告中坦言，由於Learn Your Way是一個包含多種功能的複合系統，目前的研究尚無法明確指出，究竟是哪一個特定功能（例如測驗、多模態轉換或個人化文本）對學習成效的貢獻最大。
儘管如此，這場漂亮的數據勝利，標誌著我們的學習工具，正在經歷一次深刻的進化：從被動的「資訊容器」，蛻變為一個懂你的「個人化學習嚮導」。
可以確定的是，我們正處於一個新時代的開端：AI將不再僅僅是回答問題的工具，它將成為每個學習者身邊最忠實、最智慧的夥伴，並用你最熟悉的方式傳遞知識。
使用AI，也許是當代學生最大的特權（privilege）之一。
延伸閱讀：影片｜黃仁勳也大推的學習法！一個提示詞讓ChatGPT變專屬家教，4步驟＋完整英文提示詞一次收
資料來源：Google、Learn Your Way
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
更多報導
怎樣使用AI才聰明？4個讓你腦力激盪的提示詞，快收藏起來！
不只是等台積電下單！揭密崇越科技日本布局：11人前鋒小團隊，打進九州在地半導體圈
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 18 小時前 ・ 10
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 16 小時前 ・ 25
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 13
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 18
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 138
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 6
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 20 小時前 ・ 21
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 11
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 642
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 45
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 5
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7