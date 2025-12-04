Google推出「Workspace Studio」：不懂程式碼也OK！下提示詞就能打造 Gemini 3 驅動的AI代理團隊
重點一：Google 推出「Google Workspace Studio」，開放一般用戶在 Workspace 內設計與管理 AI 代理。
重點二：基於 Gemini 3 的推理與多模態能力，代理可在 Gmail、Drive、Chat 等深度整合中自動處理複雜工作流程。
重點三：企業用戶可用範本或自然語言建立代理，並擴充至 Asana、Jira、Salesforce 等系統，且支援 Apps Script 自訂步驟。
Google 宣布「Google Workspace Studio」正式開放，將 AI 代理（Agent）的創建、管理與分享整合進 Workspace，目標是讓非工程背景的一般員工也能在幾分鐘內，打造能理解上下文且具推理能力的自動化流程。
Workspace Studio 以 Gemini 3 為核心，透過多模態理解與更靈活的推理機制，取代過去僅能依賴嚴格條件與程式碼的傳統自動化工具，降低門檻、縮短布建時間，並把自動化能力下放到每位使用者的日常工作。
白話來說，它像是把「一個有特定任務的 AI 小團隊」用積木的方式拼起來。用戶可以把不同的步驟（蒐集資料、分析、寫草稿、審稿、輸出到文件或 API）做成節點，串成流程，按下執行即可依序完成。
深度整合 Workspace：從郵件到文件的智能協作
Workspace Studio 的代理原生整合 Gmail、Drive、Chat 等應用，能在符合公司政策與流程的前提下，提供更貼近個人語氣與風格的內容產生、優先級判斷、智慧通知與情緒分析等協助。使用者可直接在各應用的側邊欄查看代理活動。
建立方式方面，除了提供多種範本，亦可用自然語言描述需求；例如在 Gmail 中自動辨識含有問題的來信、標記為「待回覆」，並於 Chat 中提醒。代理也能進一步抽取附件中的關鍵資訊，如行動項目或發票編號，並可像在 Google Drive 分享檔案一樣，將代理共享給團隊，加速協作與流程落地。
擴充到企業級工作流：跨系統串接與自訂步驟
Workspace Studio 支援以預建的步驟與動作，串接 Asana、Jira、Mailchimp、Salesforce 等常用企業應用，將自動化覆蓋到更長、更複雜的端到端流程；並提供進階使用者以 Apps Script（應用程式指令碼）建立「Custom steps（自訂步驟）」以連接內部系統、ADK 代理，或透過 Vertex AI 連結專屬模型。
官方指出，Gemini Alpha 計畫中的企業在過去 30 天已完成逾 2,000 萬項任務；Kärcher（凱馳，清潔解決方案領導者）與合作夥伴 Zoi 的早期導入案例顯示，將多個代理串成「虛擬團隊」進行腦力激盪、技術可行性檢查、UX 流程設計到使用者故事撰寫，已把草案彙整時間縮短約 90%，從數小時壓縮至約兩分鐘，具體呈現代理在跨部門需求評估上的效率提升。
Workspace Studio 將於未來數週向企業客戶陸續推出；取得權限後即可前往 Workspace Studio 建立首個代理，並可至 Help Center 了解更多或加入 Discord 參與討論；也能加入 Gemini Alpha 計畫，搶先試用新功能與管理控制。
延伸閱讀：Google One與Workspace有什麼差別？跟Google AI差在哪？價格、適用對象一表看懂
資料來源：Google、9to5google
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
更多報導
比爾蓋茲冬季書單來了！從能源科普到媒體大佬回憶錄，今年推薦這5本好書
旅天下預計明年Q1上櫃！發行價暫定每股58元：衝刺全台100家門市，拚當「實體通路王」
其他人也在看
LINE竟是手機吃容量怪獸！他一刪群組崩潰大當機 官方揭2招順暢瘦身
新年倒數，許多人紛紛購入新手機犒賞自己，不過更換新手機時，擔心對話紀錄、重要檔案移轉消失，對此LINE指出，包括舊手機故障，在「電話號碼不變」的情況下，只要確認2項設定就可以順利將帳號到新手機上，另外若手機容量不足，以下招數也可以為您省下龐大空間。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
果粉哭了！iPhone SE正式「壞了不修」 蘋果一次淘汰8款經典機種
根據官方公告，這次進入停產名單的產品包括：iPhone SE（第一代）iPad Pro 12.9吋 (第 2 代)（Wi‑Fi 與 Wi‑Fi + Cellular 版本）Apple Watch Series 4 的 Hermes 與 Nike 特別版（40 mm 和 44 mm）Beats Pill 2.0 無線藍牙喇叭蘋果的產品支援政策中指出：當某款設備自停止銷...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
跟iPASS MONEY分家了！LINE Pay MONEY下午啟用 開通3步驟一次看
LINE Pay子公司連加電子支付「LINE Pay Money」將在今天（12/3）下午3時上線，取代原本的一卡通iPASS MONEY，用戶可使用轉帳、繳費、支付等功能，操作模式雖然與先前差不多，但就像換了一組銀行帳戶，使用者必須完成3項設定才能啟用。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
華碩被爆「駭客入侵竊走1TB資料」 公司緊急發聲明了
華碩驚傳被駭客勒索，知名駭客集團Everest於暗網宣稱已入侵華碩內部，並竊取超過1TB容量的資料，對此，華碩今（3）日晚間緊急發布聲明，指出是供應商遭到駭客攻擊，但並未影響到華碩產品、公司內部系統與用戶隱私，將持續強化供應鏈安全。Everest表示已成功竊取華碩資料，內容包括廣泛用於筆電、手機的相機模組原始碼，含底層控制代碼、驅動程式等專有軟體。駭客要求......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 2
LINE Pay Money今下午上線 使用前別忘這四大啟用流程
【記者趙筱文／台北報導】LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」將於今日下午3點正式上線，用戶若想要繼續使用好友轉帳、儲值、繳費、乘車等功能，需將LINE App更新至最新版本後開通LINE Pay Money帳戶。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
科技時代眼淚再+1 蘋果8款停產舊機曝！經典iPhone難逃終止維修
隨著蘋果iPhone 17問世，舊款設備逐漸被淘汰，成為科技時代的「眼淚」。蘋果近日更新官網停產名單，共列入8款產品，未來將不再提供官方維修服務，其中曾風靡全球的iPhone SE（第一代）也名列其中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
換手機資料全毀！LINE警告一步驟「千萬不能做」
生活中心／李明融報導LINE官方部落格近日發文提醒，換手機要轉移資料的用戶，務必要遵循正確的帳號轉移流程，避免資料遺失，官方強調，在號碼不變情況下，新裝置上千萬別點「註冊新帳號」，否則恐怕會讓原本的帳號失效，且資料全部消失不見。民視 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
民眾下載5款中國App要小心了！資安署提醒：存在6大資安風險
[Newtalk新聞] 數位發展部今（3）日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤共5款受測中國行動應用程式（App）的使用風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為，提醒國人應提高警覺，以保障自身的數位安全。 數發部資安署長蔡福隆表示，經分析5款受測App的資安風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為。蔡福隆進一步說明，民眾一旦同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，例如：手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；此外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。 另外，數發部也提醒民眾，中國依照其《網絡安全法》及《國家情報法》規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中國特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 10
林楚茵稱瑞幸咖啡會滲透 蔡明彥：恐握你個資、位置及消費行為
[Newtalk新聞] 對於中國展店快速的瑞幸咖啡連鎖店可能來台擴展，民進黨立委林楚茵質疑點餐時透過它的app，可能會給中國滲透個資，國安局長蔡明彥今(3)日備詢時認同，「它的app風險在國外曾被提出來警告，因為下載後可能會掌握你的個資、位置、消費交易行為，他提醒大家注意」。假如用代理方式，國安局會提醒經濟部，「該必要的國安審查，我們這邊會來把關」。 中國啡連鎖店瑞幸咖啡可能來台展店，它的點餐流程，包括透過apps及線上點餐。民進黨立委林楚茵今日質詢國安局長蔡明彥時表示，中國滲透多元，是否會透過企業方式控制台灣。經濟部長龔明鑫說，經濟部沒有收到來台投資的訊息。瑞幸目前在美國證交會被質疑作假帳。現在最擔心的是它假代理，真實質經營。瑞幸咖啡如果上市，它要用掃描QR Code方式要求國人點餐時必須輸入相關資訊，包括手機可能下載了它的app。有中資演唱會進來台灣，要透過售票系統，經過台灣嚴格要求的實名制，是否會給中國需要的個資？「這會不會對國安局來講是一種新的滲透模式？」 蔡明彥則說，國安局對中國app資安非常重視，才會發布一連串的報告，做必要的警示。對於中國大陸連鎖咖啡店會不會進駐台灣問題，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 25
5款中國APP亮資安紅燈 不只抖音、小紅書
[NOWnews今日新聞]快檢查你的手機！數發部表示，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款APP過度蒐集用戶個資與過度要求權限，具有高度資安風險，不僅可能讓信用卡被盜刷，遭竊取聲音與面部後，還可能...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
Apple年末降價大促銷 全新iPad Pro零元入手
電信年末促銷Apple商品優惠上陣，新平板電腦下殺0元(圖/台灣大哥大 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Android戰局大逆轉！Pixel 10 Pro XL擊敗S25 Ultra奪最強
【記者趙筱文／台北報導】Android手機榜單出現大逆轉。今年旗艦戰局原本被外界看好由三星Galaxy S25 Ultra穩坐冠軍，但真正奪下「2025年度最強Android手機」的竟是Google Pixel 10 Pro XL，意外成為今年Android陣營最大驚喜。從AI到相機表現，冠軍誕生的關鍵完全重新定義了高階手機的競爭格局。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
資安高風險App 數發部點名5款避免安裝
數發部今天公布，分析發現抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款行動應用程式（APP），普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、數據回傳與分享等6大風險行為，其中又以小紅書違規樣態達15項最多。為保護個資安全，民眾應避免安裝或使用這5款資安高風險APP。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前 ・ 862
《燕雲十六聲》玩家狂破900萬大關，手機版12/12開戰！_電玩宅速配20251203
在全球掀起武俠熱潮的開放世界大作《燕雲十六聲》，自PC與PS5繁中版開服以來，短短兩週便勢如破竹，官方宣佈全球玩家數已經突破900萬！萬眾矚目的手機版也確定將於12月12日正式推出！ 最讓玩家興奮的是，手機版將全面支援跨平台互通與帳號進度同步，不管你是在家裡用電腦享受4K畫質的震撼美景，還是出門在外用手機解每日任務，你的江湖身份與進度都將無縫接軌。 這款在Steam獲得壓倒性好評的武俠世界大作，12月12日即將登陸你的手機，感興趣的玩家們準備好參戰吧。 （C）2025 Sony Interactive Entertainment LLC.電玩宅速配 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
搖搖手機就能發出警報！夏普 SHARP AQUOS wish5 四防手機給你防摔、防塵、防水、防護還兼顧環保耐用與平價
近年來在台灣市場積極導入智慧型手機的夏普，在 2025 年中引進全新「AQUOS wish5」，延續前一代的經典元素與設計，包含是同樣採用德國萊茵 TÜV 標章認證回3C 部落客林小旭 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
Android 16新功能：新增AI智慧通知、強化家長監護、辨識可疑詐騙資訊
Google 今（3）日發表最新部落格文章，宣布多項 Android 16 的更新，包含 AI 智慧通知工具、更進階的個人化設定和家長監護功能，以及透過畫圈搜尋辨識可疑詐騙資訊。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
屏東調查站×屏基醫院攜手結盟 打造南臺灣最大資安聯防網
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 法務部調查局屏東縣調查站與屏基醫療財團法人屏東基督教醫院，於12月3日正互傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
為了保護你的安全！印度擬強制蘋果、小米等各大廠牌，新機上市前「必須預載」官方資安軟體
印度政府傳出以保護用戶安全為由，由電信部私下要求、境內各大智慧型手機製造商，未來必須在「所有新出廠設備」上，預載一款名為「Sanchar Saathi」、由官方設計的網路安全應用程式，而且還必須強制綁定不得被刪除。除了新機預先安裝外，各家廠商還必須向舊機用戶發送更新提醒，以此將政府App裝入更多手機內。《路透》引述一份政府文件指出，為了應對近期激增的網路犯罪......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
三星推出「三折疊手機」 完全展開就是平板電腦
外電報導，南韓三星電子即將發表旗下首款「三折疊」智慧手機，將搶先在蘋果電腦明年推出折疊iPhone之前先行公布，大秀三星在「可折疊裝置領域」的工程實力。（葉柏毅報導） 三星的這款三折疊手機，初步中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
LINE PAY、iPASS MONEY分家 桃捷2大異動
[NOWnews今日新聞]因應LINEPAY、iPASSMONEY即將終止合作，今（3）日起，桃園捷運調整部分電子支付功能，原使用LINEPay乘車碼者，要改下載使用iPASSMONEYApp乘車碼過...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 發起對話