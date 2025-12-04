Google推出「Workspace Studio」：不懂程式碼也OK！下提示詞就能打造 Gemini 3 驅動的AI代理團隊

重點一：Google 推出「Google Workspace Studio」，開放一般用戶在 Workspace 內設計與管理 AI 代理。

重點二：基於 Gemini 3 的推理與多模態能力，代理可在 Gmail、Drive、Chat 等深度整合中自動處理複雜工作流程。

重點三：企業用戶可用範本或自然語言建立代理，並擴充至 Asana、Jira、Salesforce 等系統，且支援 Apps Script 自訂步驟。

Google 宣布「Google Workspace Studio」正式開放，將 AI 代理（Agent）的創建、管理與分享整合進 Workspace，目標是讓非工程背景的一般員工也能在幾分鐘內，打造能理解上下文且具推理能力的自動化流程。

Workspace Studio 以 Gemini 3 為核心，透過多模態理解與更靈活的推理機制，取代過去僅能依賴嚴格條件與程式碼的傳統自動化工具，降低門檻、縮短布建時間，並把自動化能力下放到每位使用者的日常工作。

白話來說，它像是把「一個有特定任務的 AI 小團隊」用積木的方式拼起來。用戶可以把不同的步驟（蒐集資料、分析、寫草稿、審稿、輸出到文件或 API）做成節點，串成流程，按下執行即可依序完成。

深度整合 Workspace：從郵件到文件的智能協作

Workspace Studio 的代理原生整合 Gmail、Drive、Chat 等應用，能在符合公司政策與流程的前提下，提供更貼近個人語氣與風格的內容產生、優先級判斷、智慧通知與情緒分析等協助。使用者可直接在各應用的側邊欄查看代理活動。

建立方式方面，除了提供多種範本，亦可用自然語言描述需求；例如在 Gmail 中自動辨識含有問題的來信、標記為「待回覆」，並於 Chat 中提醒。代理也能進一步抽取附件中的關鍵資訊，如行動項目或發票編號，並可像在 Google Drive 分享檔案一樣，將代理共享給團隊，加速協作與流程落地。

擴充到企業級工作流：跨系統串接與自訂步驟

Workspace Studio 支援以預建的步驟與動作，串接 Asana、Jira、Mailchimp、Salesforce 等常用企業應用，將自動化覆蓋到更長、更複雜的端到端流程；並提供進階使用者以 Apps Script（應用程式指令碼）建立「Custom steps（自訂步驟）」以連接內部系統、ADK 代理，或透過 Vertex AI 連結專屬模型。

官方指出，Gemini Alpha 計畫中的企業在過去 30 天已完成逾 2,000 萬項任務；Kärcher（凱馳，清潔解決方案領導者）與合作夥伴 Zoi 的早期導入案例顯示，將多個代理串成「虛擬團隊」進行腦力激盪、技術可行性檢查、UX 流程設計到使用者故事撰寫，已把草案彙整時間縮短約 90%，從數小時壓縮至約兩分鐘，具體呈現代理在跨部門需求評估上的效率提升。

Workspace Studio 將於未來數週向企業客戶陸續推出；取得權限後即可前往 Workspace Studio 建立首個代理，並可至 Help Center 了解更多或加入 Discord 參與討論；也能加入 Gemini Alpha 計畫，搶先試用新功能與管理控制。

資料來源：Google、9to5google

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

