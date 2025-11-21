Google推出Nano Banana Pro 重點功能、使用方式一次看

記者李鴻典／台北報導

就在幾個月前，Google發布了 Nano Banana，也就是Gemini 2.5 Flash 影像模型；從修復舊照片到生成迷你公仔，Nano Banana 在影像編輯領域邁出了一大步，讓一般創作者也能輕鬆展現創意。

Google Nano Banana Pro。

Google今天正式推出 Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro 影像模型)，這是最新的頂尖影像生成與編輯模型。Nano Banana Pro 建立在 Gemini 3 Pro 的基礎之上，運用 Gemini 最先進的推理能力與對真實世界的理解，將「資訊視覺化」的能力提升到了前所未有的境界。

Nano Banana Pro 如何協助你實現各種創意與設計

Nano Banana Pro 能協助你將任何想法具象化並設計出各種內容——從產品原型、將數據轉化為資訊圖表，到將手寫筆記轉變為圖表，無所不能。

透過 Nano Banana Pro，你現在可以：

根據強化的推理能力、世界知識與即時資訊，生成更精確且富含情境的視覺內容

藉由 Gemini 3 先進的推理能力，Nano Banana Pro 不僅能創造精美的圖像，還能幫助你製作更有幫助的內容。你可以獲得準確的教育性解說圖來學習新主題，例如根據你提供的內容或真實世界的事實，生成內容豐富的資訊圖表和圖解。Nano Banana Pro 還能連結 Google 搜尋龐大的知識庫，協助你快速製作食譜摘要，或將天氣、體育賽事等即時資訊視覺化。

一張關於常見室內海龜串椒草的資訊圖表，包含產地、照護要點和生長模式等資訊。

製作荳蔻茶的逐步教學圖表，展現把食譜和真實世界資訊視覺化的能力。

使用Nano Banana Pro透過Google搜尋擷取即時天氣資訊，製作了一張普普藝術風格的資訊圖表。

在圖像中直接生成多種語言且精準、清晰的文字

Nano Banana Pro 是目前在圖像中直接呈現正確渲染且清晰文字的最佳模型，無論你需要的是簡短的標語還是長段落。Gemini 3 非常擅長理解深度與細微差別，這為影像編輯與生成開啟了無限可能——尤其是在文字處理方面。現在，你可以在產品打樣或海報中創建細節更豐富的文字，並運用更多樣化的紋理、字體和書寫風格。透過 Gemini 強化的多語言推理能力，你可以生成多種語言的文字，或將內容在地化與翻譯，以便擴展國際市場，或是更輕鬆地與親朋好友分享內容。

一張黑白分鏡腳本草圖，顯示電影場景的建立鏡頭、中景、特寫和主觀鏡頭。

將單詞「BERLIN」融入街區建築中，橫跨多棟建築物。

從文字含義得到靈感的書寫設計，展現出生成具備多種紋理與字體之表現力文字的能力。

展示飲料行銷活動概念，將英文文本準確翻譯並渲染成韓文。

在帶有紋理的米白色背景上，設計一個充滿活力、引人注目的「TYPOGRAPHY」字樣。字母粗大、方正且極度壓縮，並透過重疊的亮藍色和亮粉紅色層次創造出3D效果，每層都帶有半色調圓點圖案，營造出復古印刷美學。長寬比16:9。

透過升級的創意功能，打造高保真度的視覺效果

始終如一的設計一致性： 透過 Nano Banana Pro，你可以融合比以往更多的元素，最多可使用 14 張參考圖像，並保持多達 5 個人物的一致性與相似度。無論是將草圖轉化為產品，還是將藍圖轉變為照片級逼真的 3D 結構，你現在都可以跨越概念與創作之間的鴻溝。你可以輕鬆地將理想的視覺外觀與氛圍套用到樣機中，確保你的品牌形象在每個接觸點上都保持無縫且一致。

在複雜的構圖中保持多達14個輸入源（包括多個角色）的一致性。

結合多個元素打造生活風格場景。

結合多個輸入元素創造超現實風景。

專業工作室等級的創意掌控： 隨著 Nano Banana Pro 的新功能，將進階的創意控制權直接交到你手中。透過改進的局部編輯功能，你可以選擇、微調和轉換圖像的任何部分。調整相機角度、改變焦點並應用細緻的調色，甚至轉換場景光線（例如將白天變為黑夜或創造散景效果）。得益於多種長寬比選擇以及可用的 2K 和 4K 解析度，你的創作已準備好應用於從社群媒體到印刷品的任何平台。

一張以沙漠為背景的高級時尚大片，維持6張輸入照片中人物的一致性與相似度。

利用光線控制來遮蔽或照亮圖像的特定區域，以達到特定的戲劇效果。

透過調整景深或焦點（例如聚焦於花朵）來凸顯構圖細節。

應用光線和焦點控制，將場景從白天轉換為黑夜。

透過調整長寬比，改變圖像的外觀與氛圍以適應不同平台。

即日起如何體驗 Nano Banana Pro

橫跨產品與服務，你現在擁有更多選擇：原本的 Nano Banana 適合快速、有趣的編輯，而 Nano Banana Pro 則適用於需要最高品質和視覺精緻度的複雜構圖。

一般用戶與學生： 將在全球的 Gemini 應用程式中陸續推出，只需在選擇 Thinking 模型時使用「生成影像」功能即可。免費版用戶將獲得有限的免費額度，用罄後將恢復使用原本的 Nano Banana 模型。Google AI Plus、Pro 和 Ultra 訂閱者將享有更高的額度。針對 Google 搜尋中的 AI 模式，Nano Banana Pro 目前在美國開放給 Google AI Pro 和 Ultra 訂閱者使用；而 NotebookLM，Nano Banana Pro 也已開放給全球訂閱者使用。在台灣大學以上的學生，從今天開始起到 12 月 9 日，可以申請 Google AI Pro 學生方案享有一年的免費試用。

專業人士： 將 Google 廣告中的影像生成功能升級至 Nano Banana Pro，將最尖端的創意與編輯能力直接帶給全球廣告主。即日起，也將在 Google 簡報和 Vids 中向 Google Workspace 客戶推出此功能。

開發者與企業： 可透過 Gemini API 和 Google AI Studio 存取，並可在 Google Antigravity 中用於建立豐富的 UX 版面配置與樣機；企業即日起可在 Vertex AI 中進行大規模創作，且即將支援 Gemini Enterprise。

創意工作者： Google AI Ultra 訂閱者可在的 AI 電影製作工具 Flow 中使用此功能，賦予創意人員、電影製作人和行銷人員對畫面與場景更精確的控制力。

如何在 Gemini 應用程式中辨識 AI 生成的影像

Google表示深信，能夠辨識影像是否由 AI 生成至關重要。因此，所有由 Google 工具生成的媒體內容，都已嵌入了肉眼無法察覺的 SynthID 數位浮水印。

今天，Google將這套強大的驗證工具直接交到消費者手中：歸功於 SynthID 技術，你現在可以將影像上傳到 Gemini 應用程式，直接詢問這是否由 Google AI 所生成。這項功能將率先支援影像，隨後將擴展至音訊和影片。

除了 SynthID 之外，針對免費版和 Google AI Pro 用戶生成的影像，將保留可見的浮水印（Gemini 星光圖示），以便更容易辨識出這是由 Google AI 生成的影像。

考量到專業工作需要乾淨的視覺畫布，針對 Google AI Ultra 訂閱者以及透過 Google AI Studio 開發者工具所生成的影像，將移除可見浮水印。

