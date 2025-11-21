Google推出Nano Banana Pro 重點功能、使用方式一次看
記者李鴻典／台北報導
就在幾個月前，Google發布了 Nano Banana，也就是Gemini 2.5 Flash 影像模型；從修復舊照片到生成迷你公仔，Nano Banana 在影像編輯領域邁出了一大步，讓一般創作者也能輕鬆展現創意。
Google今天正式推出 Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro 影像模型)，這是最新的頂尖影像生成與編輯模型。Nano Banana Pro 建立在 Gemini 3 Pro 的基礎之上，運用 Gemini 最先進的推理能力與對真實世界的理解，將「資訊視覺化」的能力提升到了前所未有的境界。
Nano Banana Pro 如何協助你實現各種創意與設計
Nano Banana Pro 能協助你將任何想法具象化並設計出各種內容——從產品原型、將數據轉化為資訊圖表，到將手寫筆記轉變為圖表，無所不能。
透過 Nano Banana Pro，你現在可以：
根據強化的推理能力、世界知識與即時資訊，生成更精確且富含情境的視覺內容
藉由 Gemini 3 先進的推理能力，Nano Banana Pro 不僅能創造精美的圖像，還能幫助你製作更有幫助的內容。你可以獲得準確的教育性解說圖來學習新主題，例如根據你提供的內容或真實世界的事實，生成內容豐富的資訊圖表和圖解。Nano Banana Pro 還能連結 Google 搜尋龐大的知識庫，協助你快速製作食譜摘要，或將天氣、體育賽事等即時資訊視覺化。
在圖像中直接生成多種語言且精準、清晰的文字
Nano Banana Pro 是目前在圖像中直接呈現正確渲染且清晰文字的最佳模型，無論你需要的是簡短的標語還是長段落。Gemini 3 非常擅長理解深度與細微差別，這為影像編輯與生成開啟了無限可能——尤其是在文字處理方面。現在，你可以在產品打樣或海報中創建細節更豐富的文字，並運用更多樣化的紋理、字體和書寫風格。透過 Gemini 強化的多語言推理能力，你可以生成多種語言的文字，或將內容在地化與翻譯，以便擴展國際市場，或是更輕鬆地與親朋好友分享內容。
透過升級的創意功能，打造高保真度的視覺效果
始終如一的設計一致性： 透過 Nano Banana Pro，你可以融合比以往更多的元素，最多可使用 14 張參考圖像，並保持多達 5 個人物的一致性與相似度。無論是將草圖轉化為產品，還是將藍圖轉變為照片級逼真的 3D 結構，你現在都可以跨越概念與創作之間的鴻溝。你可以輕鬆地將理想的視覺外觀與氛圍套用到樣機中，確保你的品牌形象在每個接觸點上都保持無縫且一致。
專業工作室等級的創意掌控： 隨著 Nano Banana Pro 的新功能，將進階的創意控制權直接交到你手中。透過改進的局部編輯功能，你可以選擇、微調和轉換圖像的任何部分。調整相機角度、改變焦點並應用細緻的調色，甚至轉換場景光線（例如將白天變為黑夜或創造散景效果）。得益於多種長寬比選擇以及可用的 2K 和 4K 解析度，你的創作已準備好應用於從社群媒體到印刷品的任何平台。
即日起如何體驗 Nano Banana Pro
橫跨產品與服務，你現在擁有更多選擇：原本的 Nano Banana 適合快速、有趣的編輯，而 Nano Banana Pro 則適用於需要最高品質和視覺精緻度的複雜構圖。
一般用戶與學生： 將在全球的 Gemini 應用程式中陸續推出，只需在選擇 Thinking 模型時使用「生成影像」功能即可。免費版用戶將獲得有限的免費額度，用罄後將恢復使用原本的 Nano Banana 模型。Google AI Plus、Pro 和 Ultra 訂閱者將享有更高的額度。針對 Google 搜尋中的 AI 模式，Nano Banana Pro 目前在美國開放給 Google AI Pro 和 Ultra 訂閱者使用；而 NotebookLM，Nano Banana Pro 也已開放給全球訂閱者使用。在台灣大學以上的學生，從今天開始起到 12 月 9 日，可以申請 Google AI Pro 學生方案享有一年的免費試用。
專業人士： 將 Google 廣告中的影像生成功能升級至 Nano Banana Pro，將最尖端的創意與編輯能力直接帶給全球廣告主。即日起，也將在 Google 簡報和 Vids 中向 Google Workspace 客戶推出此功能。
開發者與企業： 可透過 Gemini API 和 Google AI Studio 存取，並可在 Google Antigravity 中用於建立豐富的 UX 版面配置與樣機；企業即日起可在 Vertex AI 中進行大規模創作，且即將支援 Gemini Enterprise。
創意工作者： Google AI Ultra 訂閱者可在的 AI 電影製作工具 Flow 中使用此功能，賦予創意人員、電影製作人和行銷人員對畫面與場景更精確的控制力。
如何在 Gemini 應用程式中辨識 AI 生成的影像
Google表示深信，能夠辨識影像是否由 AI 生成至關重要。因此，所有由 Google 工具生成的媒體內容，都已嵌入了肉眼無法察覺的 SynthID 數位浮水印。
今天，Google將這套強大的驗證工具直接交到消費者手中：歸功於 SynthID 技術，你現在可以將影像上傳到 Gemini 應用程式，直接詢問這是否由 Google AI 所生成。這項功能將率先支援影像，隨後將擴展至音訊和影片。
除了 SynthID 之外，針對免費版和 Google AI Pro 用戶生成的影像，將保留可見的浮水印（Gemini 星光圖示），以便更容易辨識出這是由 Google AI 生成的影像。
考量到專業工作需要乾淨的視覺畫布，針對 Google AI Ultra 訂閱者以及透過 Google AI Studio 開發者工具所生成的影像，將移除可見浮水印。
▼影片來自YouTube，若遭移除請見諒
更多三立新聞網報導
徠卡發表Q3 Monochrom 強大功能、售價一次看
AI圖像生成再進化！Google新影像模型「Nano Banana」可多語言文字
西門時尚新地標！GU、UQ聯合店超欠逛 必搶可愛大王開幕限定好禮
飯店萬元FUN大術 買一送一、限量福袋抽總統套房
其他人也在看
全支付盜刷2大態樣 釣魚詐騙恐難求償
[NOWnews今日新聞]針對全支付盜刷事件，金管會今（20）日表示，全支付已提交報告，初步了解公司內部系統並沒有異常，盜刷事件有2種態樣共計40件，其中1件是特店疏漏導致多筆扣款，目前已協調退還款項...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Gemini 3 Pro太神！iPhone加入Suica圖解一句話生成
【記者趙筱文／台北報導】Google宣布全新影像生成與編輯模型Nano Banana Pro（Gemini3 Pro Image） 已全面上線，用戶只要在支援裝置中輸入一段文字，就能快速生成高品質圖像。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前
全球用戶譁然！「知名通訊軟體」驚爆嚴重資安漏洞 35億筆個資恐慘了
注意了！知名通訊軟體WhatsApp長時間允許用戶透過電話號碼查詢帳號資料，如今驚爆嚴重漏洞，將近35億筆使用者資料恐被惡意蒐集，研究人員發現，問體恐出在其內建的「聯絡人比對機制」，引發全球用戶譁然。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
Apple Watch 大改款再度延後？爆料者稱重大設計、Touch ID 都要等到 2028
前一陣子一直傳出 Apple 蘋果公司將會在 2026 年推出「大改款」的 Apple Watch，但是根據微博爆料者剎那數碼的最新消息，Apple Watch三嘻行動哇 ・ 22 小時前
安全手冊教空襲時要下載APP！ 徐巧芯批：普發安全手冊失去意義
國防部日前宣布普發全國每戶1本新版「台灣全民安全指引」實體手冊，總計印製1100萬本，花費6447萬元，並動用行政院第二預備金支應，引發議論。對此，國民黨立委徐巧芯質疑，手冊應該是告訴民眾遇到空襲，當下該怎麼做、需要怎麼做，而不是還要民眾掃描QR CODE下載APP。況且，防空避難APP資訊未整合、演練未實施，急著普發根本失去意義。中天新聞網 ・ 1 天前
iPhone與Android終於可互傳檔案！Pixel10系列今率先開放
【記者趙筱文／台北報導】Google宣布，Android與iPhone之間的檔案互傳正式打破藩籬。將於今日正式推出全新的跨系統分享功能，並於Pixel10系列率先開放，讓Quick Share能直接與AirDrop互通，不再受裝置生態限制，分享照片、影片或文件更順手。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前
iPhone 17搭載的蘋果自研N1晶片Wi-Fi效能大躍進，特定市場比前代快36%
隨著iPhone 17系列正式捨棄博通設計方案，轉向採用蘋果自研的N1 Wi-Fi晶片，外界一直好奇這顆新晶片的實際表現究竟如何。網路測試機構Ookla稍早公布一份基於 iPhone 17上市後六週的全球Speedtest Intelligence數據分析報告，結果顯示N1晶片的表現不僅全面超越前代，在部分指標上更與Android陣營的旗艦機種互有勝負。Mashdigi ・ 19 小時前
LINE又爆災情 開啟相機畫面秒全黑「全是這廠牌」 通訊行曝唯一解
LINE近日推出15.18.1更新，未料許多安卓（Android）用戶更新後，發生開啟LINE的相機功能就秒黑畫面的狀況，反映的用戶越來越多，解除安裝、重新下載通通無解。對此通訊行表示，並非手機壞掉，而是LINE本身問題，只能等待下次更新。中時新聞網 ・ 17 小時前
避難容納人數差很大 徐巧芯轟「普發戰爭手冊」失去意義
國防部新版「全民國防手冊」19日起普發至全國家戶約983萬戶，針對手冊建議民眾聽到空襲警報需尋找避難點，可下載警政服務、消防防災e點通查詢附近避難點。但藍委徐巧芯質疑兩個APP顯示的容納人數差很大，資訊都沒有統籌好，發手冊的意義不就失去一大半？中時新聞網 ・ 1 天前
Google公布台灣人最愛APP：AI剪輯工具、阻詐、短影音、復古手遊大爆紅
Google Play宣布今年台灣最佳APP榜單，包括短影音龍頭TikTok、詐騙電話阻攔神器Whoscall，與導入AI的影像創作、生成或是編輯工具Adobe Firefly、RoboNeo、Luminar等，紛紛入榜。而時尚界吹了好幾年的復古風，今年也吹入手遊世界，經典IP如SD鋼彈、寶可夢、迪士尼等都成功霸榜。鏡報 ・ 1 天前
LINE用戶小心！官方曝「帳號沒做1步驟」 被盜難救回
LINE推出帳號健檢，除了綁定電話號碼、電子郵件跟確認密碼外，還加上Apple或Google帳號綁定，綁定後可以在手機遺失或被盜走的情況下找回帳號。LINE官方提醒，如果帳號救不回來，好友名單，聊天記錄都會消失，且無法匯入新帳號。中時新聞網 ・ 1 天前
全支付傳盜刷 金管會：39件遭冒名發釣魚郵件詐騙 民眾難求償
全支付近期頻傳遭盜刷事件，引發社會關注。金管會今天表示，初步了解有兩類態樣，包括全支付遭冒名，以APP更新名義廣發釣魚郵件，共39案，另一件則屬店家疏漏，已退還爭議款項。銀行局說明，此案為隨機發送釣魚郵件，若民眾點入連結後自行輸入卡號、帳戶等資料，金融機構端可能會認定使用者未善盡保管資料義務，民眾較難提出求償。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
台灣打進太空戰！ 國造「鐘雀 1 號」即將升空 搶當低軌通訊先鋒！
由國家太空中心（TASA）主導、創未來科技研發的8U立方衛星「鐘雀1號」（T.MicroSat-1／Bellbird-1），預定於台灣時間11月21日與TASA自製的光學遙測衛星「福衛八號」首顆衛星（FS-8A）共同升空。這是創未來科技首次執行立方衛星任務，主要用於在軌驗證高速寬頻通訊及星間通訊技術，象徵台灣在低軌通訊與太空應用領域邁出關鍵一步，並為未來B5G與6G技術奠定基礎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾獲輝達十億美元資助！歐洲「電信老牌大廠」跨出舒適圈，加入AI熱潮分食大餅
芬蘭電信巨頭諾基亞（Nokia）19日對外公佈，其內部一項重大改組計畫，這家老牌企業準備將其人工智慧（AI）業務，從原先的核心電信業務中分拆出來，成立獨立部門，以擴大發展AI網路技術。根據官方聲明，Nokia新成立的「網路基礎設施」（Network Infrastructure）部門將包含其AI和數據中心業務，被定位為「成長部門」，涵蓋光纖、IP網路和寬頻基......風傳媒 ・ 1 天前
Google 最強AI模型來了 鴻海、廣達等受惠
Google於18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖...聯合新聞網 ・ 1 天前
再生電腦進校園 點亮孩子學習之路
新竹再生電腦團隊，今天來到新北市汐止的崇義高中，學校申請總共60台電腦，而為了電子商務科的特殊需求，這次團隊特別選擇比較高階的電腦。可以看到很多高三學生都出來幫忙搬電腦，因為他們已經等這一批電腦，...大愛電視 ・ 22 小時前
AI圖像生成再進化 Google新影像模型可多語言文字
（中央社記者吳家豪台北21日電）Google圖像編輯人工智慧（AI）工具Nano Banana曾在社群上掀起3D公仔圖生成熱潮，Google今天推出Nano Banana Pro影像模型，以Gemini 3 Pro為基礎，可以在圖像中直接生成多種語言且精準、清晰的文字。中央社 ・ 5 小時前
台日首例！中華電聯手NTT、智邦、鈺登 迎戰零距離運算時代
[Newtalk新聞] 中華電信(CHT)、日本電信電話株式會社(NTT)及國內智邦(Accton)/鈺登科技(Edgecore) 今天(20日)在日本東京舉行的NTT R&D FORUM 2025中，首次共同合作展示分散式AI資料中心的先進技術成果，透過中華電信與NTT合作建構的台日跨國IOWN (Innovative Optical and Wireless Network)全光網路(All-Photonics Network, APN)與分離式運算 (Disaggregated Computing) 技術，整合智邦／鈺登科技的產品，提供超低延遲、高頻寬、低功耗與高安全性的IOWN能力，串連台灣與日本兩地的資料中心，升級成為「跨國分散式AI資料中心」，滿足持續攀升的AI基礎建設與主權、韌性、電力等需求。 在本屆NTT R&D FORUM 2025中，四家公司以『主權AI＋遠端GPU運算』為展示主題，基於2024年8月起已正式啟動的台日全球首例跨國APN，串連台灣與日本兩地的資料中心，並以日本資料中心作為AI運算節點，示範台灣端資料透過APN使用日本遠端GPU算力，以支援台灣端的AI新頭殼 ・ 1 天前
蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光
蘋果推出一款iPhone布料小背袋，售價230美元，雖然網路上的譏諷如潮，產品還是在數小時內就售罄。它究竟有什麼樣的魅力...世界日報World Journal ・ 3 小時前
陳以信推一站式台南通馬上辦APP
記者林雪娟∕台南報導 爭取國民黨提名台南市長參選人的前立委陳以信二十日宣布，若當選，…中華日報 ・ 20 小時前