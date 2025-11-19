Google推最強AI「Gemini 3」迎戰GPT-5 哈薩比斯：5~10年內突破通用人工智慧

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

Google正式推出史上最強大的人工智慧模型Gemini 3，主打更強的推理、多模態理解與程式生成能力。面對全球對「AI泡沫」的疑慮升高，Google強調Gemini 3不僅是聊天機器人升級，更是全面強化Google地圖、Gmail、搜尋引擎等核心產品，並從18日起全面導入旗下服務。

Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis ）接受《連線》（Wired）採訪時表示，AI技術正快速重塑Google生態系。他坦言，目前市場確實出現部分AI新創公司估值過高，但Google已將 AI 深度整合在自家產品中，「在不利的情況下，我們會更加依賴這些技術。」

Google Search產品副總裁史坦（Robby Stein）指出，自然語言搜尋需求成長「雙位數」，而仰賴Gemini圖像分析能力的視覺搜尋更是暴增70%，反映使用者逐漸被AI搜尋體驗吸引。

近年OpenAI ChatGPT的崛起讓Google一度受到衝擊，但Google近期動能強勁，甚至據傳即將與蘋果（Apple）達成協議，讓Gemini技術整合進Siri。Google自家影像AI工具Nano Banana也受到用戶喜愛，而臉書母公司Alphabet也在7月財報中指出，AI Overviews成功帶動Google搜尋量成長 10%。相較之下，OpenAI最新推出的GPT-5在8月亮相後評價平平，部分用戶抱怨其風格過於正式。Google則表示Gemini 3在LMArena等多個AI排行榜中全面勝出，尤其在「分段推理」與「長期規劃」上更是領先，能大幅提升AI工具與代理人的實用性。

哈薩比斯認為AGI（通用人工智慧）仍需5至10年，但Gemini 3將是邁向下一階段的重要基礎，「我們還需要一到兩項重大突破，但道路已越來越清晰。」

