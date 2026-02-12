Google推用AI來理財！Gemini這10招讓你2026年存款翻倍

Google於11日在官方貼文與部落格推出「用Gemini規劃2026年預算的10種方式」，主打透過幾個簡單提示詞，協助使用者把收入、支出與目標整理成可執行的財務規劃。在目標導向規劃方面，Google示範的第一步是把買車頭期款、出國旅行等大額目標量化。使用者可請Gemini依照每月實領收入與固定支出，產出12個月存錢路線圖，同時提醒最容易超支的風險點。

情境推演功能則建議把不同選項拆成A、B方案。例如保留現有車貸，或賣車改買二手車並把每月省下的錢投入其他用途，讓Gemini對比兩者的長期差異，協助使用者在決策前先看見後果。

針對日常花費控管，Google列出幾個常見應用。餐費控管可用每週採買預算請Gemini排7天菜單，並列出分類採買清單與價格估算。降低固定支出則可請Gemini起草禮貌但堅定的談判信件，用於爭取保險、公共事業費等更優惠方案。報稅理解功能以僅依附件文件為前提，協助整理可能的節稅線索與需要注意的條件。

在工具整合方面，Google特別強調Gemini可用於Google表單。系統可直接生成2026月度預算追蹤表模板，包含類別、預算、實際、差額等欄位。並依交易描述自動把支出分類為食物、交通、房租、娛樂等項目。不熟悉公式的使用者也能用自然語言描述需求，請Gemini產出可用的公式並解釋邏輯。

Google也提供抓預算漏洞的用法。把2026年某段期間的支出與2025年平均值做比較，找出成長幅度最高的類別，並用圖表視覺化，避免小幅度但持續的支出上升被忽略。

在Gmail的應用上，Google建議可透過側邊欄請Gemini搜尋近幾個月的訂閱收據，整理出服務名稱、月費與下一次續訂日期，協助使用者盤點可能早已忘記、仍持續扣款的僵屍訂閱。Google的定位偏向讓Gemini做整理與前置作業，例如清理資料、歸類、排版、草擬文字與生成表格，再由使用者自行確認內容是否正確、是否符合自身財務狀況與需求。

