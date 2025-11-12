Google推11月Pixel更新 AI通知摘要、主題包登場
【記者趙筱文／台北報導】Google釋出2025年11月Pixel Feature Drop更新，雖仍基於Android 16 QPR1，但內容相當豐富，涵蓋通知摘要、詐騙偵測擴大、Google地圖省電模式等多項功能。其中多項AI應用由Gemini Nano裝置端驅動，支援Pixel 6以上新機使用。
此次更新中，Pixel 9系列（不含 9a）新增「通知摘要」功能，能自動總結Google Messages、WhatsApp等聊天通知內容，開頭將顯示AI星光標誌，並以斜體顯示。12月起，Pixel還將在通知欄中自動將低優先訊息分類至「靜音」區塊，例如新聞或促銷，使用者可自行展開檢視。
安全功能方面，詐騙偵測（Scam Detection）擴大適用範圍，Pixel 6以上用戶將可在任何聊天應用中看到「可能為詐騙」的紅盾提示。同時，電話應用內的語音偵測警示現已開放至澳洲、加拿大、印度、愛爾蘭與英國的Pixel 9系列。此外，「通話筆記（Call Notes）」功能同步登場，能自動錄音、轉錄並生成摘要與待辦事項。
地圖部分新增「省電模式」，可在導航時切換至簡化畫面，只顯示地圖與轉彎指示，最多可延長4小時電量，支援Pixel 10、10 Pro、10 Pro XL與10 Pro Fold。通知系統亦強化Pixel VIP優先顯示，重要聯絡人訊息將以黃色標示，頭像同步出現在狀態列；天氣或災害等危機警報則會顯示於聯絡人小工具中。
另外，Pixel 10的AI提示建議將透過Private AI Compute雲端技術提供更即時建議；Pixel 6以上裝置可使用全新主題包（Theme Packs），一次變更桌布、圖示、字型與音效；Google Messages也新增「照片 Remix」編輯功能，能用自然語言描述想改動的效果。
其他更新包含Pixel 8、9 系列支援Journal應用；Pixel 6以上可使用裝置健康與支援服務；Pixel Fold新增Magnifier 放大鏡；My Pixel應用拓展至加拿大、法國、德國、印度、義大利與西班牙；Pixel Recorder語音摘要則新增包括繁體中文等多國語言。
🟡前往「設定」→「系統」→「軟體更新」→「系統更新」，點選「檢查更新」。若出現「Android 16 QPR1 2025年11月安全更新」，便可點擊下載並安裝。
🟡安裝完成後重新啟動手機，即可套用新版功能。
🟡此次更新為逐步推送，若沒有看到的用戶可以再稍作等待。
